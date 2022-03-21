網球｜拿度今季20連勝紀錄遭費斯中斷　按摩治療難止呼吸之痛

「泥地王」拿度今季的全勝紀錄告終！印第安威爾斯網球賽決賽，他在呼吸困難之下，直落兩盤不敵美國球手費斯（Taylor Fritz），無緣冠軍。拿度懷疑自己肋骨受傷，表示呼吸時感覺被針刺一樣的痛楚，令他感到頭暈。贏得個人首個1000分大師賽錦標的費斯，同時受傷患困擾，他在4強觸傷足踝，差點以為打不到決賽。



費斯右腳足踝有傷，黏貼了多條運動膠布。（Getty Images）

24歲的費斯在4強淘汰魯比夫（Andrey Rublev）時扭傷足踝，辛辛苦苦打入決賽，有機會因傷缺陣，但他最終堅持下來，決戰拿度。費斯說：「在比賽前，我覺得情緒上就像坐過山車，最初我想應該沒有可能打到，但努力治療足踝，跟住我出去，打了一球，突然我又覺得或者我打得到了。」

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另一邊廂，35歲的拿度也面對傷患，發揮不出水準，首盤以3：6負於費斯。拿度申請離場接受治療，而在第2盤期間，他都需要治療師入場，為他按摩背部。這一盤，兩人打到決勝局，最終由費斯勝出，直落兩盤贏拿度，奪得今屆印第安威爾斯網球賽冠軍，這是他個人首座1000分大師賽錦標。

費斯贏得冠軍，賽後與女友合照。（Getty Images）

至於今季20連勝告終的拿度表示，他已經盡力了，但一呼一吸都感到痛楚，影響了發揮。他說：「我感到痛楚，我的呼吸有問題。我不知是否肋骨有點問題，我還未知道。當我呼吸及活動時，好像有根針在體內。我感到有點頭暈，因為太痛了。這種痛楚限制了我的發揮，它不只是痛，而且影響了呼吸，令我覺得不適。」

【拿度比賽期間接受治理】

The way I’m going to protect Rafa Nadal from anybody who tries to hurt him for the rest of my life pic.twitter.com/5OogvkYh7q — TroubleFault (@troublefault) March 20, 2022