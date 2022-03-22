足球轉會｜戴巴拿變核心外圍離祖雲達斯　五冠功臣加入免簽豪華團

夏天來到前，轉會市場戰幔已揭開。今夏約滿的球員，不乏年青力壯之輩，甚至可能是下任「世幾」。「免簽明星隊」最新猛將，是祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿。

祖雲達斯行政總裁艾利法賓尼（Maurizio Arrivabene）確認與戴巴拿續約談判破裂，今夏完約後分手。不過，其口吻似乎不感可惜，稱會方在1月已訂下立場，原因新歡已變舊愛。



28歲的阿根廷國腳戴巴拿於巴勒莫成名，2015年轉會至祖雲達斯，贏得5次意甲。他與會方去年延長合約1季，當時副主席兼名宿尼維特稱相當接近續約。

保羅戴巴拿在祖雲達斯7年，奪得5次意甲。（Getty Images）

不過，會方與戴巴拿的經理人洽談續約，未能達成協議，隨即破裂。艾利法賓尼受訪時透露，雙方在友好、清晰及尊重的氣氛下洽談，彼此充滿誠意，惟祖雲達斯心意已決。

艾利法賓尼曾任法拉利車隊總監，直言戴巴拿已在核心的外圍。（Getty Images）

「1月買入杜辛華荷域之後，戴巴拿已非計劃的核心，所以有此決定」，艾利法賓尼強調沒有懷疑戴巴拿的能力，「無人質疑這方面，二人長處各不同。考慮的是出場機會、合約期與待遇」。

華荷域（中）加盟後，戴巴拿合作良好。（Getty Images）

戴巴拿在去年未延長祖雲達斯的合約，已傳出不少球會有意搶奪，國內有國際米蘭，國外有英超熱刺與西甲巴塞隆拿。

至於今季，他依然穩佔「斑馬軍」正選前鋒，夥拍華荷域攻堅，如前日意甲便各入一球，主場擊敗沙蘭力坦拿。

▼2022夏季轉會窗潛在免簽陣容▼

+ 11

今夏約滿的球星陣容相當豪華，包括兩名法國世界盃冠軍隊員麥巴比及普巴，至今仍未續約，前者離開巴黎聖日耳門機會極大。

更多轉會消息：