羽毛球｜山口茜奪生涯首座全英賽冠軍　世界球后之爭白熱化

日本羽毛球好手山口茜在日前全英賽女單決賽擊敗戴資穎今屆勁敵、韓國20歲「天才少女」安洗瑩封后，賽後她透露力剋安洗瑩的秘訣。



世界排名第一的戴資穎在全英賽4強對上安洗瑩，受制於後者的強力攻勢，最後直落兩局吞敗，與決賽中山口茜的游刃有餘形成強烈對比。

羽毛球・全英賽︱安洗瑩再敗一仗 156cm山口茜44分鐘極速封后

山口茜在決賽僅花44分鐘便連勝兩局封后。（Badminton Photo）

山口茜在決賽僅花44分鐘便連勝安洗瑩兩局，奪下生涯首座全英冠軍，山口茜興奮直呼：「非常高興！」

該戰之前，山口茜過往與安洗瑩交手10次，取得6勝4敗對戰優勢，在決賽迎來生涯第11次碰頭，山口茜展現壓制力。

山口茜認為20歲的安洗瑩是一個難纏的對手。（Badminton Photo）

「過往與安洗瑩的比賽都陷入僵局，都是多拍來回的漫長比賽。」山口茜認為20歲的安洗瑩是一個難纏的對手，且心理質素很強，所以必須比她更強勢，尤其領先後更不能鬆懈，對手隨時看準機會反撲，被她打順之後就會更難對付。

山口茜表示要比安洗瑩更有耐性：「所以我為此做好準備，要抱持與第一局一樣的心態面對比賽。我就是按自己的節奏，拿出百分百的拚勁，展現頑強的毅力，不斷在比賽中思考如何應對她。」

世界排名第2的山口茜在全英賽奪冠，拉近與球后戴資穎積分分差。（Badminton Photo）

24歲的山口茜去年底先後在丹麥、法國賽奪冠，雖然印尼大師賽敗予安洗瑩，仍取得亞軍，加上世錦賽擊敗戴資穎奪冠，世界排名衝上第2。

她日前奪得個人首座全英賽后冠，取得12000積分，本周將取代2019年終總決賽4強的8400分，因此山口茜積分急增3600分，總分108749分；原先戴資穎的108800積分還握有3651分領先優勢，現在被追到只剩51分差距，二人世界球后之爭進入白熱化階段。