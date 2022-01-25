羽毛球︱戴資穎穩坐世一200周成女單首人　IG睹物思情爆發正能量

世界羽聯今日將公布最新一周世界排名，中華台北羽毛球「一姐」戴資穎已肯定力壓日本球手山口茜，繼續高居女單世界第一。



戴資穎成為史上首位統治長達200周的「球后」，亦是繼馬來西亞名將李宗偉，中國好手林丹及中國混雙組合張楠／趙芸蕾後，成為第4個躋身羽毛球「200周俱樂部」的球員或組合。

不過，戴資穎現只連續登頂53周，距離中國女將李雪芮連續119周的紀錄仍有一段距離。

戴資穎成為首位登上「世一」200周的女單球手。（Getty Images）

戴資穎日前就在Instagram分享一張西班牙韋爾瓦的明信片，有感而發。

她去年12月遠赴西班牙韋爾瓦參與世錦賽，最終在女單飲恨，不敵日本球手山口茜，只能奪下銀牌，錯失首度奪得冠軍后座的機會。不過「小戴」已打破自己過往均在8強出局的魔咒，締造個人生涯最佳紀錄，同時也追平中華台北女單史上最佳成績。

戴資穎日前在IG分享一張明信片，並寫上正能量金句。（網上截圖）

她看到明信片便睹物思情，在IG限時動態感謝球迷，並寫道：「那些一起走過的風風雨雨，開心、難過，只有我們懂，未來一樣會繼續努力。」

戴資穎亦用正能量金句激勵自己，「好的回憶，收藏。傷心難過，使我們更堅強。」最後她表示，未來也會努力克服所有難題，預計今年她將出戰全英公開賽、8月的世錦賽，以及9月杭州亞運。