羽毛球．全英賽︱安洗瑩再敗一仗　156cm山口茜44分鐘極速封后

羽毛球全英賽女單決賽，再一次是日本球手山口茜與韓國新星安洗瑩的較量。

今次對決戰況不似預期緊湊，山口茜僅花44分鐘便連勝兩局封后，繼去年底在世界錦標賽擊敗戴資穎奪冠後，再次贏得大賽錦標，開啟屬於她的新時代。



山口茜狀態大勇。（Twitter）

24歲的山口茜，身高只有156cm，身型矮小的她，以速度、靈活身手和力量彌補不足，過去兩年愈戰愈勇。即使東京奧運8強止步，去年連贏丹麥和法國公開賽，年底贏得世錦賽冠軍後，信心更旺，勇闖全英賽決賽。

山口茜再勝安洗瑩，全英賽首度封后。（Twitter）

對手安洗瑩是她的決賽「老對手」，這位韓國20歲新星冒起極快，可是由2020泰國大師賽，2021年丹麥公開賽，以至2021年印尼大師賽，3次決賽遇上山口茜也是落敗一方。第四度遇上山口茜，今次她更兵敗如山倒。

山口茜整場比賽全力扣殺，並以戰術調動對手，僅花上44分鐘便以21：15、21：15直落兩局擊敗身高170cm的安洗瑩取勝，首次成為全英賽冠軍。