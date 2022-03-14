NFL｜傳奇四分衛布雷迪睇完C朗驚喜回歸　「我應在場上而非看台」

NFL傳奇布雷迪今年2月正式退役，一個多月後，卻令人意外地透過社交網站投下震撼彈，宣布復出，將回歸坦帕灣海盜。



曼聯主場以3：2力克熱刺的英超聯賽，布雷迪（Tom Brady）與家人也是座上客之一，更與傳奇領隊費格遜見面。布雷迪現場見證C朗拿度連中三元外，兩名球星賽後碰面閒談時，C朗問：「生涯完了嗎？」（You’re finished, right?），雖然從片段中難以得知布雷迪的實際回應，但他的身體語言及反應，卻似乎露出一點端倪。

NFL歷史最偉大球員退役 傳奇四分衛布雷迪結束22年職業生涯

兩大超級球星在奧脫福碰面。（Twitter截圖）

Ronaldo knew about Brady before us 👀 pic.twitter.com/8dxeFu5MhN — ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2022

布雷迪2月初透過社交網站發文，宣布結束22年職業生涯，並表示「專注在其他需要我注意的範疇」。不過，只是相隔一個月左右，布雷迪再次透過社交網站宣布「反口」，退役僅40日後復出，「這兩個月，我發覺自己應該在場上出賽，而非看台。終有一天退役，但不是現在。我宣布回歸坦帕灣海盜，完成未了的事，將出戰第23個球季，感激家人及隊員，讓一切成真。」

退役僅40日，布雷迪宣布強勢回歸。（Twitter截圖）

布雷迪是NFL史上最偉大的球員，這名傳奇四分衛去年助坦帕灣海盜再奪超級碗，生涯7次贏得這殊榮，5次成為超級碗MVP，還有3次當選NFL最有價值球員。

布雷迪宣布結束22年的傳奇球員生涯。（Getty Images）

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