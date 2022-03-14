NFL｜傳奇四分衛布雷迪睇完C朗驚喜回歸　「我應在場上而非看台」

NFL傳奇布雷迪今年2月正式退役，一個多月後，卻令人意外地透過社交網站投下震撼彈，宣布復出，將回歸坦帕灣海盜。
曼聯主場以3：2力克熱刺的英超聯賽，布雷迪（Tom Brady）與家人也是座上客之一，更與傳奇領隊費格遜見面。布雷迪現場見證C朗拿度連中三元外，兩名球星賽後碰面閒談時，C朗問：「生涯完了嗎？」（You’re finished, right?），雖然從片段中難以得知布雷迪的實際回應，但他的身體語言及反應，卻似乎露出一點端倪。
NFL歷史最偉大球員退役 傳奇四分衛布雷迪結束22年職業生涯
Ronaldo knew about Brady before us 👀 pic.twitter.com/8dxeFu5MhN— ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2022
布雷迪2月初透過社交網站發文，宣布結束22年職業生涯，並表示「專注在其他需要我注意的範疇」。不過，只是相隔一個月左右，布雷迪再次透過社交網站宣布「反口」，退役僅40日後復出，「這兩個月，我發覺自己應該在場上出賽，而非看台。終有一天退役，但不是現在。我宣布回歸坦帕灣海盜，完成未了的事，將出戰第23個球季，感激家人及隊員，讓一切成真。」
布雷迪是NFL史上最偉大的球員，這名傳奇四分衛去年助坦帕灣海盜再奪超級碗，生涯7次贏得這殊榮，5次成為超級碗MVP，還有3次當選NFL最有價值球員。
更多NFL相關報道：
超級碗｜攝影師跌落台傷及脊椎 NFL四分衛冷血舉動被狠批｜有片NFL超級碗｜老婆「開口中」現場觀戰突然臨盆 公羊球員喜上加喜NFL超級碗｜公羊華裔球員遲友駿創歷史 中文紋身搶鏡過六嚿腹肌體育熱話｜NFL官宣都「Fake News」 傳奇四分衛布雷迪否認退役男友帶小三睇美式足球遭鏡頭拍下斷正 正印睇直播揭發出軌即分手體育熱話｜NFL問題球員當街「露械」 裸闖幼稚園再襲警（有片）體育熱話︱美國NFL球員失控暴走 曾用假針卡被禁賽 生涯或完結體育熱話｜7萬座位球場苦尋結婚戒指 關鍵一刻注定奇蹟必會發生