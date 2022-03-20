足球熱話︱葡萄牙「不能說的秘密」　沒有C朗國家隊表現更好

C朗拿度幾乎與葡萄牙國家隊劃上等號，184次披上葡國戰衣攻入115球，以隊長身份領軍贏得2016歐洲國家盃和2018/19歐國聯錦標，難以想像葡萄牙陣中沒有他的一天。

只是英雄也會老，近年當地開始有聲音指出，葡萄牙足球隊沒有C朗會表現得更好，還有一個無敵數據作支持。



C朗告別葡萄牙國家隊的日子，快要到來？（Getty Images）

C朗已經37歲，2022卡塔爾世界盃，很可能是他告別國家隊前最後一項國際大賽。問題是，跌入附加賽的葡萄牙，出線形勢相當惡劣——先要在3月24日擊敗土耳其，3月29日很大機會與意大利狹路相逢。意大利在324的對手只是馬其頓，正常發揮料可順利過關，葡萄牙、意大利兩支傳統勁旅只能活一隊，葡萄牙難言佔優。

C朗步入生涯尾聲，今季回到曼聯，球迷反應兩極，即使立即成為隊中首席射手，亦曾展現級數，只是他不再像巔峰期那樣每周交出頂級表現。對熱刺大演帽子戲法後，周中歐聯16強次回合對馬體會關鍵一戰無甚貢獻，全場零射門未能扭轉紅魔輸波出局敗局。網絡討論區上，世界各地曼聯球迷每周為「C朗到底是幫緊曼聯，還是害緊曼聯」爭論不休，回到葡萄牙，這個話題卻成為禁忌，沒有當地報章和足球評述員敢提出和公開談論。

葡萄牙沒有C朗，表現更好？（Getty Images）

葡萄牙傳媒不敢說的秘密

「這幾乎變成政治問題，需要召開高峰會來為C朗拿度從國家隊中退役一事達成協議」，葡萄牙網上足球媒體Mais Futebol編輯沙治奧皮利斯（Sergio Pires）說，「我發現，球隊在失去隊中最優秀球員後表現更佳，單是陳述出來已充滿爭議，尤其是當手頭上沒有太多比賽數據支持。」

他所說的，正是一個難以置信的「神數據」——自從2014年9月以來，葡萄牙國家隊在陣中沒有C朗拿度的情況下，從未落敗，包括2020年9月歐國聯分組賽4：1大勝克羅地亞，那一仗，被譽為費蘭度山度士帶領葡萄牙8年來最出色一仗，般奴費南迪斯、貝拿度施華、迪奧高祖達和祖奧菲歷斯發揮上乘，加上曼城一對守將魯賓戴亞斯和簡施路，不少人認為，他們是葡萄牙歷來最強的同一世代。

C朗在陣，曼聯逃不出歐聯16強出局。（Getty Images）

「C朗加10個人」

事實上，就連葡萄牙唯一大賽錦標、2016年歐洲國家盃冠軍，也是在C朗傷出之後，加時由艾達射入1：0奠勝。沙治奧皮利斯分析，「當C朗在陣，葡萄牙的踢法會有所不同。他是重要的球員，可是所有球員也想造就他，他們全部也意識到必須傳球給他。」

「我們有種說法，『葡萄牙是C朗加10個人』。球隊沒有他的情況下，會較為從容」，他大膽斷言，「球隊沒有他，是一支更優秀的團隊。」這個問題，其實跟曼聯現況類似。不過C朗缺陣情況甚少，因此沙治奧皮利斯也說數據不足夠，至少在葡萄牙沒有人夠膽公然說出此數據。

祖雲達斯守將邦路斯說過，C朗在陣令隊友變懶散。（Getty Images）

如此明顯分別，葡萄牙主帥費蘭度山度士豈會不知？只是他目前無意棄用C朗，對外他所說的是：「我不認為世上有任何球隊，失去隊中最佳球員後能夠表現更佳。」他的如意算盤是，有C朗在陣，葡萄牙的入球能力便會增強，「我們必須獲勝，沒有任何事情比這重要。為了我們的人民，葡萄牙必須打入世界盃。」

C朗的級數毋庸置疑，他的存在卻令葡萄牙國家隊和曼聯發展到達十字路口。最明顯一點，就是上季在曼聯表現八面玲瓏的般奴費南迪斯，今季在C朗回巢後持續低迷，在葡萄牙國家隊，他的作用亦遠不及上季在曼聯時。

C朗對上一支效力球隊祖雲達斯，也有類似問題，隊中老將邦路斯便曾說過，隊友對C朗過份依賴，變相導致各人變得懶散，上季C朗離隊，祖雲達斯只得令人失望的意甲第四名，9連冠之後衛冕失敗，未能贏得10連霸，今季爭標機會亦不高，暫時排第四。