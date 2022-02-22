北京冬奧餘波︱華麗娃教練大反擊　駁斥國際奧委會主席巴赫批評

北京冬奧花式溜冰女子個人賽決賽，俄羅斯三大熱門選手的教練杜比列莎（Eteri Tutberidze），在壓軸出場的華麗娃（Kamila Valieva）失手後，沒有任何安慰，只有連番冷酷質問，因而成為眾矢之的。

連國際奧委會主席巴赫也直言看到畫面時感到「心寒」，杜比列莎隨即以冷冷一句還擊。



華麗娃一完成自由滑，已遭杜比列莎苛責。（Getty Images）

15歲的華麗娃是今屆冬奧金牌大熱，卻在賽前被發現藥檢不合格。由於負責檢測的瑞典化驗所提交結果嚴重延誤，國際體育仲裁法庭判華麗娃可照樣出戰今屆冬奧。這個決定卻令全世界矛頭指向這個未成年的小女孩，事關俄羅斯本身已因禁藥問題，連續在2018、2020及2022三屆夏季及冬季奧運會不能展示國旗，選手獲勝後也不能奏國歌。

即使小妮子在初賽短節目（short programme）頂住壓力，以首名晉身決賽，她在自由滑（free skate）最後一名出場，跳躍動作連番失手下，總成績由第一跌至第四，無緣頒獎台。完成整套動作後，華麗娃開始崩潰狂哭，她回到場邊時，已遭教練杜比列莎厲聲質問：「為什麼要放棄？跟我解釋，為什麼？為什麼停止戰鬥？那次轉體後你已放棄，點解？」

華麗娃不理杜比列莎，倒在另一教練基爾恆高斯身上嚎哭。（Getty Images）

IOC主帥巴赫批評：令人心寒

國際奧委會主席巴赫直言對杜比列莎的做法反感：「當我在電視看到這一幕時，感到很困擾。當我看到她被最親近的人如此冷漠對待，令我感到心寒。」他批評，「沒有給她安慰，也沒有嘗試提供協助，你可感到那冰冷的氣氛和距離」。

當時華麗娃沒有回應杜比列莎的質問，坐着等候大會評分時，無視杜比列莎伸出的雙手，倒在另一教練基爾恆高斯（Daniil Gleikhengauz）身上嚎哭。

不開心的不止重要關頭失手的華麗娃，杜比列莎另外兩員高徒托路索娃和舒查巴高娃同樣不高興。自由滑做出5次4周跳的托路索娃仍失落金牌，只得銀牌的她賽後情緒大暴走，哭着說：「人人都有金牌，只得我沒有。我憎恨這一切，我憎恨這一切。我以後不要再溜冰！」舒查巴高娃贏得金牌，教練團隊卻忙着安撫華麗娃和托路索娃，孤伶伶一人的她直言開心之餘亦感到空虛。

托路索娃仍失落金牌情緒大暴走：

冰雪女王大反擊

杜比列莎上屆平昌冬奧教出花式溜冰金牌薩姬杜娃、銀牌梅德韋傑娃，今屆再由另外兩位高徒包辦金、銀牌，人稱「冰雪女王」的她，面對巴赫批評，她在Instagram留言多謝同為溜冰教練兼同鄉蘇連（Alexander Zhulin）支持時，不忘冷冷回應一句：「我仍然為受人尊敬的巴赫先生針對我們工作的批評，感到不明所以。」

之後她在IG撰寫千字文回顧今屆賽事，對麾下徒弟逐個點評。先是銀牌得主托路索娃，「再一次，她突破女子溜冰常規，自由滑做出5次4周跳，向每個人證明『不可能』是可能的。你可以一直討論為金牌是否值得付出如此多，但這位運動員堅定不移的精神值得尊敬。」

然後是金牌得主舒查巴高娃，「奧運冠軍是一生的地位。Anna的運動生涯並不平坦，很多時比賽都傾向她一方，但她願意付出較本身能力容許的更多，令她成為這一代贏得最多冠軍的選手之一。」

她對失落個人賽獎牌的華麗娃，着墨最多，「團體賽冠軍得主，我們的明星，一個很脆弱同時又很強悍的運動員。倒在她身上的考驗，我們整支團隊要一起面對。這種處境充滿暗示意味——那些昨天在笑的，今天被遺留在看台上，備受忽視。猶如受到攻擊的豺狼，受到各式各樣的責難。只要真相一出，命運會將這些人從我們身邊帶走，一切便會好起來。」華麗娃正受禁藥風波困擾，杜比列莎所言似乎指出徒弟是清白，並會在風暴過後雨過天青。