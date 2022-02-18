北京冬奧｜華麗娃禁藥爭議聲中出賽　韓國電視台「靜音」無聲抗議

俄羅斯15歲花式溜冰天才美少女華麗娃（Kamila Valieva）在禁藥爭議中，出戰北京冬奧女子花式溜冰賽，韓國三大電視台日前轉播華麗娃短節目比賽時，更全程「靜音」表達無聲抗議。
日前國際體育仲裁法庭（CAS）判決令華麗娃可出賽，在溜冰界引起極大迴響，韓國花式溜冰名將、前冬奧金牌金妍兒就在Instagram以黑圖抗議，並寫下：「違反禁藥規定的運動員不能參加比賽，這原則必須毫無例外的被遵守，所有選手的努力和夢想都同樣珍貴。」
韓國三大電視台KBS、MBC、SBS在轉播時更出奇招，華麗娃在周二（15日）的短節目出賽時，SBS特別聲明「不會對藥檢陽性的選手作任何講解和評論」，所以當華麗娃出場時，主播和評述員在3分鐘內都不發一語，「集體沉默」抗議。
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