華麗娃獲俄羅斯頒「冠軍頸鏈」　首度回應感謝教練保護︱冬奧餘溫

撰文：葉詩敏
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華麗娃（Kamila Valieva）為俄羅斯奧委會在北京冬奧花式溜冰團體賽贏得金牌，惟因早前藥檢不合格仍獲出賽而蒙上陰影，國際奧委會（IOC）決定暫不舉行頒獎儀式。冬奧曲終人散，運動員回國後，俄羅斯花式溜冰協會在莫斯科舉行慶功典禮。
回國後逐漸收拾心情的華麗娃，也在社交媒體發文首度公開總結北京冬奧之旅。

俄羅斯花式溜冰協會周二（22日）在莫斯科為代表隊獎牌成員舉行祝捷會，雖然15歲的華麗娃因捲入禁藥風波，在團體賽奪金後未能獲頒金牌，其後轉戰個人賽，又在自由滑決賽發揮失準痛失獎牌，不過俄羅斯奧委會在典禮上仍向華麗娃頒發金牌得主專屬的「冠軍項鏈」，以表達鼓勵和支持。

俄羅斯花式溜冰協會舉行祝捷會，台上的華麗娃展露歡顏。（IG@olympic_Russia）

根據俄媒《SPORTS EXPRESS》報道，俄羅斯冰協主席高根（Alexander Kogan）表示：「北京沒有團體賽選手的莊嚴頒獎禮，我認為所有在北京參加的選手都值得最高的讚賞，他們表現得非常出色。」

然而，此舉卻讓韓媒《OSEN》認為：「俄羅斯對禁藥事件零反省。」

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華麗娃在祝捷會上獲贈巨大熊啤啤。（華麗娃Facebook）
未獲頒團體賽金牌的華麗娃與隊友戴着「冠軍頸鍊」。（IG@olympic_Russia）

15歲的華麗娃在祝捷會上獲俄羅斯冰協贈送一隻白色的巨大熊啤啤，展露甜美笑容。華麗娃在冬奧面臨沉重壓力，最終致表現失準，個人項目無緣獎牌，隨着回國調整心情，她也首度於社交媒體回應，以兩篇發文感謝身邊的人，同時為備受責備的教練團隊護航。

華麗娃在自由滑嚴重失手後，未出場邊已被教練杜比列莎連番質問，這一刻被攝影師拍下，令後者備受指摘，連國際奧委會主席巴赫也看不過眼，表示片段令人覺得「心寒」。

俄羅斯花式溜冰協會在莫斯科為代表隊獎牌成員舉行祝捷會。（影片截圖IG@olympic_Russia）

華麗娃周二（22日）在Instagram發文，表示生涯第一次奧運結束，想感謝一直在她身邊的教練，「教練不只訓練我們，還教導戰勝自己的方法。這不止體現在運動上，對我的人生也很有幫助。」她續指，「因為有教練在旁，我感受到自己被保護着，讓我不管遇到什麼試煉都能克服。」

她在文章最後還用俄語、英語、日語及中文標籤「謝謝」，對教練滿懷感激之情。

華麗娃發文感謝教練杜比列莎。（Instagram截圖）

隨後華麗娃再寫下第二篇發文，「我想感謝所有在這段艱難時刻陪在我身邊的人，那些在我身邊、沒有讓我失去信心的人，那些給我支持的訊息，想着我並為我祈禱，相信我的人。」

華麗娃在文尾還以中文、日文、英文三國外語寫下「謝謝」，表達對世界各地粉絲的感謝，她還指會為相信自己的人繼續溜冰。

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華麗娃昨日（22日）在Instagram用俄文與英文發文寫下感想。（Instagram截圖）
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