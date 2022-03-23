法甲人工榜｜美斯非最高薪！PSG雄霸頭14名　剛遭第15名球員殺敗

法國《隊報》近日報道披露法甲球員薪酬榜，毫不意外地，巴黎聖日耳門壟斷前列，排頭14名的球員都是來自PSG。法甲最高薪的球員是巴西前鋒尼馬，每月人工超過400萬歐元，比美斯及基利安麥巴比都多一截。

至於人工最高的非PSG球員是摩納哥射手賓耶達，他在法甲薪酬榜排第15位，與PSG的安達靴里拉並列。有趣的是，賓耶達在上場法甲梅開二度，幫球隊以3：0大勝PSG。



法國《隊報》列出最高薪的30名法甲球員，當中大半是PSG球員，而最誇張的是，排頭14名的全是PSG的，前線三叉戟列三甲，拋離其他人。尼馬的人工一枝獨秀，月薪408.3萬歐元，成為法甲最高薪球員。

【《隊報》法甲人工榜前15名（按圖放大）】

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美斯的月薪比尼馬少超過70萬歐元，每月收337.5萬歐元；至於排第3位的麥巴比人工又少一截，比美斯少超過100萬歐元，月收222萬歐元。巴西後防馬昆賀斯及意大利中場馬高華拉堤，同以120萬歐元月薪，並列法甲第4位。月薪達百萬歐元的，還有今季新加盟的後衛夏基美，以及門將基羅拿華斯。

數到第15位，才見到非PSG球員，他是摩納哥前鋒賓耶達，月薪65萬歐元，與PSG中場安達靴里拉並列。這位薪金排名15的球員，上場法甲證明高人工不等於較強，對PSG梅開二度，幫摩納哥大勝3：0。雖然麥巴比、尼馬等的人工是賓耶達的數倍，但賓耶達今季攻入17球，是法甲射手榜首。

法比加斯在法甲的人工排第18位。（Getty Images）

在前20名當中，只有兩人不是PSG球員，在賓耶達以外，還有排第18位、月薪60萬歐元的摩納哥中場法比加斯。在20名以外，才見到馬賽、里昂及里爾的主力球員，他們的人工甚至不如PSG的冷板兵。