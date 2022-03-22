法甲｜PSG盃賽全出局更衣室鬧分裂　有派系批球會縱容另一派

巴黎聖日耳門近況低迷，上場聯賽作客以0：3負於摩納哥。有法國媒體披露，PSG輸波後沒有球員願意站出來向大家說話，而且更衣室已經分成西班牙語幫及法語幫兩派，其中一派認為另一派獲球會縱容，欠缺承擔。
法國《RMC體育》報道，在歐聯16強出局後，PSG更衣室內的氣氛愈來愈緊張，球員分成兩派。
消息指，一派由說西班牙語的球員組成，另一派就以法語為主。兩派分歧在於，有一派認為球會太縱容另一派，指另一派的球員欠缺承擔及投入。
歐聯出局後，曾傳出尼馬與基安盧基當拿隆馬衝突，但兩人為傳聞降溫，表示更衣室內沒有人打架。
上場聯賽，PSG爆冷被摩納哥大炒3：0，無論是賽後還是回程途中，都沒有球員願意出來跟同儕公開講話。消息指，有人感嘆PSG更衣室內已經沒有人願意站出來，球隊看來欠缺生氣。
【PSG上場吞摩納哥3蛋】
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在餘下兩個月，PSG戰意成疑，他們已經在法國盃及歐聯出局，法甲排榜首領先12分，聯賽冠軍似乎幾穩陣。同時，教練普捷天奴盛傳轉投曼聯，主將基利安麥巴比又即將約滿以自由身離隊。
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