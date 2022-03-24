艾歷臣新冠肺炎痊癒向丹麥國家隊報到　料周末對荷蘭友賽上陣

丹麥國家隊中場基斯甸艾歷臣，去年歐國盃經歷心臟病事件後，首次重返國家隊，日前卻確診新冠肺炎。以為「丹麥10號」回歸要等等，這位生命鬥士已經康復，向丹麥國家隊報到。



艾歷臣早前已重踏賽場，為賓福特上陣，但上周作客李斯特城前確診，無緣上陣。但丹麥足總在發布最新相片，艾歷臣與門將卡斯柏舒米高等隊友會合。

據《美聯社》報道，艾歷臣將會在成名地阿積士的主場重新訓練，周日凌晨對荷蘭的友誼賽亦在該處上演。

主帥尤文特（Kasper Hjulmand）表示艾歷臣數天前才復操，會視乎情况派他上陣，「他缺操 4天，稍後要看看數據再決定。不過，他已準備就緒，最有機會在周六晚對荷蘭的友誼賽後備上陣。」

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