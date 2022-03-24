英國政府放寬車路士制裁令　兩大盃賽容許出售門票

自從車路士班主艾巴莫域治被列入英國政府的制裁名單後，一連串針對車路士的行為隨之而來，包括不准出售主場門票，大大影響球會的收入，連球迷也受波及。英國政府日前放寬禁令，「車迷」在盃賽有望入場支持愛隊。



俄羅斯上月揮軍入侵烏克蘭，英國政府隨即宣布一連串對俄國的制裁，「油王」艾巴莫域治亦在制裁之列，車路士固然受波及，最受影響莫過於一眾球迷，除了季票持有人或已購入個別場次門票者外，車路士不准出售其他門票，而球會方面一直向英國政府爭取重新發售波飛。

英國政府日前宣布，放寬制裁令的內容，在史丹福橋球場舉行的歐聯8強及足總盃4強，容許出售門票，而收益將分給各個賽會。車路士在英超主場賽事，依然不能發售門票，但作客球迷可以購買門票入場。

「油王」被制裁，連「車迷」亦受牽連，英國體育大臣何德森（Nigel Huddleston）表示，理解球迷的苦況，故此更改部分的條款，亦感謝球迷們這段時間的耐心等待。

國際賽過後，車路士大戰連場，先在歐聯8強惡鬥皇家馬德里，其後月中將與水晶宮爭入足總盃決賽，這兩項盃賽也有入場球迷的話，對車路士有一定的幫助。

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