足球轉會｜普巴打開口牌勢離曼聯　傳兩英超球會加入免簽戰團

「過去在曼聯的5季完全不能滿足我」，曼聯中場大將普巴如此說道，與直接宣布不續約無異。普巴早已與不少歐洲豪門扯上關係，原來有兩間英超球會亦對他有意思。
曼聯大將保羅普巴（Paul Pogba）與球隊的今夏屆滿，傳聞紅魔鬼多次開出「肥約」吸引對方留隊，但似乎成事機會不高。
普巴早前接受法國報章《費加羅報》的訪問，表示他在曼聯欲求未滿，直言不滿意重返曼聯後的日子，更對球隊戰術及舊領隊摩連奴作出大控訴，就算沒有官方宣布，普巴彷彿透過這個訪問向外界表示：我不會續約。
普巴將失準怪罪曼聯 爆因摩連奴患上抑鬱症：賺好多錢唔代表開心
普巴向來是大球會的心頭好，皇家馬德里﹑巴黎聖日耳門及祖雲達斯亦盛傳對他有意思，希望免簽這名法國球星。英國《天空體育》透露，有兩支英超球會加入戰團，曾與普巴的團隊接觸，但沒有公開是什麼球會。
英國《太陽報》爆料，原來對普巴有興趣的，並不是「BIG 6」分子，而是新晉豪門紐卡素及阿士東維拉。自從「喜鵲」獲沙特主權基金入主後，財力不是問題，基本上所有大名球星也與他們傳緋聞；維拉在冬窗相當活躍，入手多名球員，更從巴塞借入古天奴，並有意正式簽入這名巴西中場，但不少報道指古天奴要減薪才能留在維拉，故此維拉能否負擔普巴的高昂薪金，亦是一大考量。
更多足球轉會相關消息：
足球轉會︱韋斯咸留不住賴斯 曼聯想買勢付「麥巴比級」轉會費足球轉會｜麥巴比返國家隊報到遇普巴 一句寒暄暗示離隊勢在必行足球轉會｜戴巴拿變核心外圍離祖雲達斯 五冠功臣加入免簽豪華團英超｜沙拿不滿待遇暫停續約談判 利物浦拒改薪酬架構英超轉會｜車路士被制裁勢人財兩失 防線主力留不住變重災區PSG大好形勢歐聯出局麥巴比非走不可 替代品竟是他︱足球轉會足球轉會｜車路士國腳級守將勢自由身離隊 答允巴塞拒絕英超球隊曼聯球迷當面提議簽入三大球星 蘭歷克直接回應：發夢昔日金童韋舒亞失業9個月 為延續足球生涯飄泊異地｜足球轉會足球轉會｜拜仁中堅蘇尼約滿後離隊 免費轉會多蒙特曼聯欲購英格蘭防中 賴斯曾向奧脫福「示愛」 受訪卻有另一線索足球轉會︱普捷天奴PSG「預約被炒」 曼聯帥位等他坐但有一變數