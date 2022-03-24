足球轉會｜普巴打開口牌勢離曼聯　傳兩英超球會加入免簽戰團

「過去在曼聯的5季完全不能滿足我」，曼聯中場大將普巴如此說道，與直接宣布不續約無異。普巴早已與不少歐洲豪門扯上關係，原來有兩間英超球會亦對他有意思。



曼聯大將保羅普巴（Paul Pogba）與球隊的今夏屆滿，傳聞紅魔鬼多次開出「肥約」吸引對方留隊，但似乎成事機會不高。

普巴早前接受法國報章《費加羅報》的訪問，表示他在曼聯欲求未滿，直言不滿意重返曼聯後的日子，更對球隊戰術及舊領隊摩連奴作出大控訴，就算沒有官方宣布，普巴彷彿透過這個訪問向外界表示：我不會續約。

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普巴接受訪問直言近5年在曼聯過得不開心，彷彿直接宣布不會續約。（資料圖片／Getty Images）

普巴向來是大球會的心頭好，皇家馬德里﹑巴黎聖日耳門及祖雲達斯亦盛傳對他有意思，希望免簽這名法國球星。英國《天空體育》透露，有兩支英超球會加入戰團，曾與普巴的團隊接觸，但沒有公開是什麼球會。

英國《太陽報》爆料，原來對普巴有興趣的，並不是「BIG 6」分子，而是新晉豪門紐卡素及阿士東維拉。自從「喜鵲」獲沙特主權基金入主後，財力不是問題，基本上所有大名球星也與他們傳緋聞；維拉在冬窗相當活躍，入手多名球員，更從巴塞借入古天奴，並有意正式簽入這名巴西中場，但不少報道指古天奴要減薪才能留在維拉，故此維拉能否負擔普巴的高昂薪金，亦是一大考量。

當紐卡素「升呢」變成豪門後，普巴的高昂薪金亦可輕鬆應付。（資料圖片／Getty Images）

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