英超｜坦哈格參與曼聯選帥面試　總結去年失敗經驗先去上堂

曼聯選帥最新進展，英國《每日郵報》披露，阿積士教練坦哈格周一接受面試，獲得好評；曼聯對坦哈格的英語水平留下深刻印象。不過，報道強調選帥仍未完結，曼聯還會面試普捷天奴、盧柏迪古及安歷基等。



足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，曼聯本周面試了坦哈格，很滿意這位阿積士主帥的英語水平，但最終決定還要考慮更多因素，他們還會面試其他候選者。

坦哈格被視為曼聯新帥的大熱門。（Getty Images）

英國《每日郵報》有更詳盡的報道，坦哈格一直有野心執教英超勁旅，去年熱刺聘選摩連奴接班人時，坦哈格也有去面試，但被指欠缺魅力及領導力，英語又未夠好，最終熱刺選擇了紐奴。經過上次面試失利，坦哈格做足準備，今月初特別報讀進階英語課程，提升表現，準備前日的正式面試。

消息指，曼聯足球總監梅圖及技術總監費查，今月初才完成候選領隊的資料搜集，開始初步接觸他們及面試。曼聯正聯繫多位歐洲球壇頂級教練，包括普捷天奴、盧柏迪古及安歷基。儘管坦哈格的面試表現令人滿意，但曼聯尚未敲定新帥人選。

曼聯還會面試其他人選，包括普捷天奴。（Getty Images）

報道稱，阿積士上下已經有心理準備，坦哈格會在季尾離開。他與阿積士尚有一年合約，但這支荷甲榜首不會阻止他離隊，而且因為雲達沙，兩間球會關係不錯。如果曼聯真的聘請坦哈格，只需要向阿積士支付400多萬鎊補償金便可。

52歲的坦哈格主要在荷蘭執教，2012年擔任伊高斯教練，幫球隊升上荷甲。2013年，他轉到德國，擔任拜仁慕尼黑預備組教練，與當時拜仁一隊主帥哥迪奧拿合作。2015年，坦哈格回到荷蘭執教烏德勒支，到2017年起執教阿積士至今。

坦哈格為阿積士贏過兩季荷甲冠軍。（Getty Images）

坦哈格崇尚傳控進攻，喜歡用4-3-3陣式，佔據比賽主導權。他曾說：「我在哥迪奧拿身上獲益良多，他的足球哲學非常好，看看他在巴塞、拜仁及曼城，那套進攻體系為他帶來勝利。我都想在阿積士建構這套框架。」