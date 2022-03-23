朗尼韋拉入選英超名人堂　曼聯續佔最多席　25名宿爭今年餘下6席

曼聯一代名將朗尼跟阿仙奴前隊長韋拉，將成為英超名人堂第9及第10位成員。



英超名人堂於2021年正式創立，當時獲選的包括舒利亞、亨利、簡東拿、堅尼、林柏特、柏金、謝拉特及碧咸。大會今日再公布朗尼及韋拉入圍，令「曼聯派」增至最多的4人，「阿仙奴派」則有3人。

朗尼及韋拉昔日於賽場上短兵相接。（Getty Images）

於愛華頓出道的朗尼，職業生涯高峰於曼聯度過，助紅魔5奪英超。他共於英超上陣491場，射入208球，屬英超史上入球排行榜第二位，僅次於另一英格蘭射手舒利亞。

他表示入選是「莫大的榮譽」，「很高興能跟這班超卓的球員齊名，我自少已睇英超，夢想是成為職業球員、入波、捧盃，慶幸自己做到了。」

這位英冠打吡郡領隊續指，「我在英超有很多美妙的回憶，真的為所有成就感到自豪，入選名人堂對我個人意義重大。」

朗尼2010/11球季對曼城射入的這記世界波最為經典。（Getty Images）

至於另一位入圍者韋拉，先後效力阿仙奴及曼城，代表作自然是以隊長身份，助兵工廠2003/04年球季不敗奪冠，寫下49場不敗走勢紀錄。

韋拉在英超上陣307場，取得31入球及34助功，並在2000/01球季當選英超年度球員。現年45歲的他表示，收到消息的當下，猶如返老還童，「腦海中閃現了我小時候，在巴黎市郊踢波的片段。今次的成就比我想像過的還要大，與亨利及柏金（前隊友）一起入選；當聽到年青一輩防中說要以我為榜樣，令我明白自己的生涯原來這麼優秀。」

報道指，英超名人堂稍後會再公布25名候選人名單，讓球迷投票，選出其餘6位球員，可獲得在今年進入名人堂的資格。