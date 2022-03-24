足球．人物誌︱利物浦反勝功臣不日成名　執波仔變射手沙拿都稱臣

還記得2018/19球季歐聯四強次回合利物浦主場奇跡反勝巴塞隆拿時的關鍵一球——快快手角球（corner taken quickly）嗎？阿歷山大阿諾特得以趁巴塞守將集體發夢，快開角球讓奧歷治射入，全靠底線後的拾球童在皮球一出界，立即將另一個皮球拋向阿諾特。

這個醒目的執波仔，如今已是利物浦U18的王牌射手，今季聯賽入球，甚至較紅軍神射手沙拿還要多。



利物浦歐聯四強反勝巴塞關鍵一球，全靠阿諾特身高的醒目執球童（紅圈）。（網上圖片）

利物浦當年四強首回合落後0：3，出線機會看似渺茫，誰知次回合回到晏菲路如有神助，56分鐘總比數追至3：3。79分鐘紅軍一次角球機會，皮球一出界，底線的拾球童已第一時間將手中另一個皮球擲給阿歷山大阿諾特，當時巴塞守將並未為意，慢條斯里佈防，加上阿諾特扮行開隨即又回頭快開角球，騙倒巴塞上下，奧歷治門前輕鬆射入4：0，成為贏波出線關鍵一球。

賽後這個拾球童立即成為利迷心目中的英雄，他的名字叫做加隆尼亞（Oakley Cannonier），來自列斯，11歲時轉會加盟利物浦。3年過去，如今17歲的小伙子正在利物浦U18努力踢球，他不希望自己最大成就只是當日在別人背後幫忙，渴望當上舞台上的主角。

加隆尼亞在利物浦U18入球不斷。（利物浦官網）

早前他接受利物浦官網訪問時談到那一球，「它令我感到自豪，是個偉大時刻。」第二日回到學校，他被全校利迷包圍高呼：「你幫我們贏得比賽！」群情洶湧，他要被安排到另一間房上課。社交媒體上不少人稱呼你為「利物浦傳奇」，他只羨慕阿諾特的成就，「我不想只當一個拾球童傳奇……我想成為足球員，而不是拾球童。」

去年跟紅軍簽下首份職業球員合約，今個球季盡顯射手本色，在U18超級聯賽18次上陣，已累積攻入21球，較球隊王牌射手沙拿還要多一粒，獲球隊管理層以至高普本人注意，讓他有機會提拔上一隊操練。

加隆尼亞去年跟利物浦簽下首份職業球員合約。（利物浦官網）

平日一班只能在電視直播才有機會看到的英雄，如今成為身邊的練習夥伴，聽聽也覺得超現實，「所有球員都很友善，他們全部很優秀。電視看到他們還好，但現實中跟他們在一起……只要看堤亞高觸球和他做的動作，那些都是我從未見過的，我心想：『嘩』！」

眼界大開過後，他警告自己回到青年軍時必須腳踏實地，畢竟U18與一隊之間尚有好一段距離。他小時候崇拜費蘭度托利斯，曾在不同球會試腳，最希望隨費托加盟利物浦，11歲那年如願以償，由列斯聯轉會。當時他要離開約克郡的家人，住在利物浦寄宿家庭，轉到利物浦市學校就讀。

加隆尼亞施展倒掛金勾，姿勢不錯。（Getty Images）

為兒子前途，他媽媽Gemma不久決定全家移居默西塞特郡。他們家與利物浦青年軍Kirkby訓練場只有短短距離，現在紅軍足球學校內，不止加隆尼亞一人，他的弟弟哈利（Harley）和巴克利（Barkley）分別在紅軍U12和U7梯隊受訓。

「我小時候崇拜托利斯，不過他之後轉投車路士，於是變成蘇亞雷斯。我愛這兩人，他們都是純射手，總是決定勝局的球員，我渴望成為一樣的球員。」他以升上一隊為長遠目標，「前線三叉戟目前難以置信地強，希望數年後我可以加入其中。」

加隆尼亞當年與阿歷山大阿諾特合照。

師兄阿歷山大阿諾特一直是他的學習榜樣，巧合的是，加隆尼亞跟阿諾特一樣，當年同樣是被紅軍球探巴利根（Ian Barrigan）發崛，二人小時候亦不約而同當過紅軍拾球童。他能否跟對方一樣，在每年眾多出色年輕小將當中突圍而出，升上一隊並站穩正選？

作為前鋒，難度可說相當大。先不說一隊陣中正值前線人腳最鼎盛之時，三叉戟沙拿、文尼和法明奴以外，還有祖達和新加盟的迪亞高戴亞斯，奧歷治和南野拓實均要長坐後備；單是青年軍，他前面便有同是17歲已不時獲一隊上陣機會、獲讚天份極高的哥頓（Kaide Gordon），以及18歲已升上預備組，紅軍內部極重視的超級新星梅斯亞勞夫斯基（Mateusz Musialowski）。

難度高，並不代表沒機會，正是因為難，加隆尼亞每天為終極目標全力推動自己，期望他能跟利物浦在那年歐聯四強一樣，在看似不可能的劣勢之中再次創造奇蹟。