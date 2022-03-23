英超球證甸恩傳季後掛哨　執法22載「慶祝」熱刺入球成經典︱有片

英國《每日電訊報》（The Telegraph）報道，英超著名球證甸恩（Mike Dean）將於今季後掛哨。



報道指，甸恩原本計劃在上季結束後「退役」，但被英格蘭職業球證公司（PGMOL）主席拉利（Mike Riley）挽留，希望他協助年輕一輩的球證接班。

據稱53歲的甸恩正跟PGMOL商討，在今季後步出球場，轉任全職VAR球證，協助場上的主球證執法。現時英超只有一位全職VAR球證——美臣（Lee Mason），他正是在去季後轉職，並無需作任何場上執法。

甸恩不時在場上展露有趣表情，又不時作出爭議性判決，令球迷又愛又恨。（Getty Images）

甸恩自2000年起執法英超，至今已吹過554場賽事，保持出示最多紅牌（114張）的紀錄。他的突出「表現」往往成為球迷焦點，除了爭議性判決，過去在場上不乏鬼馬表情，因而被球迷戲稱「癲恩」。

甸恩於英超執法多年的趣怪表情包：（按圗放大）

+ 4

最經典一次莫過於2015年11月執法熱刺對阿士東維拉時，他讓熱刺得益繼續進攻，並在熱刺入球後高昂地維持手勢，再激動地手指中圈「慶祝」。

他之後談及事件時表示，「我是為得益而慶祝。（I was celebrating an advantage）我熱愛這工作，也享受自己，這是我執法的風格。」

甸恩激動「慶祝」熱刺入球：

值得一提，英國博彩公司Ladbrokes將甸恩出演求生真人騷《 I'm a Celebrity 》的賠率降至1賠2，節目要求參賽者在極度環境下完成挑戰，以得到食物及改善居住質素，並避免被觀眾投票淘汰。