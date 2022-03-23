普巴將失準怪罪曼聯　爆因摩連奴患上抑鬱症：賺好多錢唔代表開心

正隨法國國家隊集訓的保羅普巴，近日接受法國報章《費加羅報》（Le Figaro）訪問，除了公開自己一度患上抑鬱症，更批評曼聯對他場上角色定位並不清晰。



紅魔自2016/17球季捧走聯賽盃及歐霸盃後，至今仍無冠軍落袋。普巴表示，自重返紅魔之後，不太滿意這5年間發生的一切。

「尤其是今年，我們已玩完了（it is dead），我們沒有贏得任何錦標。不論在曼聯或其他隊，我總是渴望贏冠軍。」

普巴加盟後只兩度助曼聯贏得冠軍，其中一次是2016/17年球季的聯賽盃。（Getty Images）

這位周薪高達29萬英鎊的中場，加盟後偶有佳作，仍被指表現跟人工不成正比。普巴把矛頭指向曼聯，認為他場上位置及身旁隊友不斷變動，是他失準的「元兇」。

「很簡單，我在法國隊時很清楚自己的定位、踢什麼位置，能感受到教練對我的信心。可是在曼聯，位置、隊友及踢法都一直在變。蘭歷克給了我一個我熟悉的角色，但其實在曼聯隊中，我真的有角色或定位嗎？我有問過這個問題，但沒有得到答案。」

普巴認為曼聯教練的安排，才是他表現失準的「元兇」。（Getty Images）

除此之外，普巴更透露自己患上抑鬱症，不時希望遠離人群、獨處一角。他表示一切源於前曼聯主帥摩連奴——2018年9月，摩帥因不滿普巴態度及表現，據指在一眾紅魔球員前宣布褫奪普巴的副隊長資格。

「你開始不斷質疑自己是否有錯，因為人生中根本沒經歷過這種事。」

普巴認為頂級運動員都會有類似情況，抑鬱更可能長達數年，但只是鮮有公開透露內心。「我們賺很多錢，但並不代表我們不會跟其他人一樣、經歷艱難的時刻。我們不是超級英雄，我們也是人。」