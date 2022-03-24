可持續性理念不斷　經典Air Max重新設計　合成皮用率達至少25%

「326」相信對於不少Air Max粉絲並不陌生，本周六就是每年一度的Air Max Day。

然而在今個春天，不少經典Air Max系列鞋款獲重新設計，當中更加入環保技術。



近年不同品牌推行環保概念，惟論可持續性，品牌Nike是首當其衝。早在1993年，「一剔」球鞋工程師Steve Potter已提倡「Reuse-A-Shoe」企劃，把回收來的運動鞋及服飾加以分割磨碎，壓縮成多達26多種稱之為Nike Grind的原材料，鋪設網球、籃球場和田徑場等地面，以達至環保及回饋體育的理念。

「石籬GRIND主場」以二萬對回收運動鞋製成的Nike Grind鋪設而成。（Nike）

其後發展至如兩年前的「Air VaporMax 2020 Flyknit」，其Air氣墊運用到的Nike Grind再生物料達最少75%，鞋面Flyknit織物也採用約按重量計至少67%的後工業再生材料，包括回收塑膠瓶做製造。

Flyknit鞋面，其紗線成份採用約按重量計至少67%的後工業再生材料製造。（nike）

是次重新設計的經典Air Max系列，也特別運用了合成皮以及回收聚酯纖維，當中包括女裝Air Max 90、95以及97。品牌提升了回收合成皮使用率達至少25%，然而也用到100%回收聚酯纖維製成上底。

是次重新設計的經典Air Max系列，也特別運用了合成皮以及回收聚酯纖維，當中包括女裝Air Max 90、95以及97。（Nike）

根據Nike的《影響力報告》中，去年品牌在使用環保材料減少的溫室氣體總量效果顯着，製造和運輸過程中的溫室氣體排放量，更比上一財年降低22%。然而，自有及自營設施可再生電力使用率比上一財年提升30% 。時至而今，Nike成立50週年，環保概念融入設計已是不可或缺的事。