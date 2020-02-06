【體物寫志】Predator 20上架　新技術還原90年代經典波砵神髓

1994年絕對是波砵設計的「革命年」，當年因為Predator的出現，波砵上首次出現藉鞋身坑紋增加磨擦面，令皮球的傳、射更有力量的設計，見證「功能性」波砵概念的誕生，亦影響了日後波砵的設計思路。時至今日那些皮革製的「古典波砵」，早已是情懷性質地存在。 26年來，不同的波砵技術推陳出新，Predator系列亦跨越朗奴高文、碧咸、施丹、謝拉特、迪比亞路、沙維再到普巴等幾代球員，性能上確實不斷演進，然而外觀方面，始終令人覺得系列跟元祖設計中那種「粗獷野獸」般的線條愈走愈遠。直至今年新上架的Predator 20 Mutator，那表層上佈滿尖刺的形象，終於找回了往日的神髓。

曾經有人形容，Predator就是足球版的Air Jordan，因為它在20世紀大部份時間中，當波砵的設計只停留於純粹的跑動、保護與踢球考量時，「踩界地」製作出打破原有規則的局限。

AJ打破的是NBA對球鞋顏色的禁忌，而Predator呢？就是以前無先例可跟隨的設計，增強球員傳、停、控、射的效率，擺明車馬地打出「100% legal，0% fair」的宣傳口號挑戰舊有制度。

1994年的元祖The Predator。

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由奇治莊士東到朗奴高文

90年代初，由於國際足球界愈見關注草地質素的浪潮興起，足夠的運動軌跡更準確，波砵設計亦開始從往日純粹針對運動與保護性能範疇，延伸至更廣闊領域，成為Predator出現的時代背景。而當中不得不提一個名字——前利物浦的球員奇治莊士東（Craig Johnston）。

向來喜愛設計波砵的他，一次在球會指導青年軍時忽發奇想：「若果可以將鋸齒形鞋頭與加闊剪裁加入波砵上，增加足球與波砵之間的磨擦，會否令射門的弧度與力量更強大？這個奇想就成為了Predator這個傳奇系列的開端，於94年化為現實，並由荷蘭名將朗奴高文（Ronald Koeman）為代表穿上出席美國世界盃。這名「重炮手」亦充分展現出這款波砵提升射門力量的特性，直接令這個波砵型號正式現身國際舞台。

Predator 20 Mutator

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粗獷設計讓經典重現

元祖Predator的形象十分鮮明，鞋身上增加磨擦面的設計像鳞片般佈置，猶如一隻充滿攻擊性的爬蟲類動物形態，但隨著98年科技感更強的Predator Accelerator推出，反而漸漸失去這種充滿侵略性的獨特神髓。

來到2020年，這系列元祖型號的粗獷味道，終在Predator 20 Mutator中重現。新一代Predator最特別的地方，在於其針織Primeknit鞋面上，佈滿全新設計的Demonskin物料，其實就是上千粒尖刺狀的軟膠紋理，代替了本來的磨擦設計部分，增加射門時足球旋轉度，亦令運球與傳送更有效率。

從外觀上看起來，它亦能找回26年前那爬蟲類般的神髓，可說是近年來最忠於系列傳統的新設計。同時Predator 20 Mutator亦保留了當代波砵流行的分離式外底和襪套式設計，有型之餘，亦可作全方位的包裹，以取得更貼服的觸球感。