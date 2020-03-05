【體物寫志】一個人練跑太悶？　就讓HOVR Machina「聲援」跑手

近月因為武漢肺炎（又稱新型冠狀病毒）疫情持續，即使對部份維持日常跑步訓練的跑手來說，團練卻一定是可免則免的取捨，以免陷入交叉感染的傳染病陷阱；然而一班好友團練，氣氛總是與其不同，那種互相推動和督促的團體精神，經常都跑手進步的源動力，沒有一把聲音在旁鞭撻，獨自練跑時彷彿若有所失。 Under Armour的新跑鞋HOVR Machina除了硬件上的技術特色之外，另一特別的賣點在於它即時語音教練的「軟件功能」，尤如《高智能方程式》的「雷神」一樣，實時語音督促跑手的步姿和配速等等；雖然語音系列始終取代不了團練後一班好友的飯聚，但在過程中感覺卻像擁有私人教練或跑友在身旁般，不停提點自己，感覺還是不錯。

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小時候看動畫《高智能方程式》，總會很羨慕主角風見隼人可以跟高科技賽車「雷神」溝通，雖說長大後回想，還是不明白一邊賽車一邊跟那台智能賽車「吹水」有什麼實際用途，直至今次試穿過UA的HOVR Machina跑步之後，突然有了一點靈感。

HOVR Machina本身就可以連接應用程式，從而讀取它紀錄的數據。（品牌圖片）

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時間回到在十數年前，練習跑步時想要紀錄、計算路程、配速、心率、卡路里等等運動數據，依然不是一件平民跑手一個人就能輕鬆做到的事；但隨著科技的進步，各類智能運動裝備的興起，方令長跑運動進入一個數據訓練普及的時代，及至像UA的跑鞋般，除了在傳統的物料「硬件」的改良之外，還會作出計算運動數據的「軟件」功能；穿著HOVR Machina試跑之前，要比坊間其他跑鞋多做一個動作，將跑鞋跟UA的訓練應用程式《MapMyRun》連接，沒有搞錯，是跑鞋本身直接連結訓練應用程式，不經手錶、心動帶等媒界紀錄數據。

每一雙HOVR Machina之中，其實都內置UA Record Sensor晶片，跑手只要在第一次穿著跑鞋前，根據應用程式中的步驟連結二者，多做這個不消一分鐘就可完成的動作，鞋子本身就會自動紀錄跑手的運動數據，從此之後，每次訓練後就可以透過手機讀取觸地角度、觸地時間、步幅、配速、距離、跑鞋壽命等等的詳細數據，連運動手錶、手機都不用隨身攜帶。

一分鐘啟動智能跑鞋

+ 3 + 2

當然，如果伴隨《MapMyRun》跑步還是有好處的，因為最新版本的應用程式新增配備了實時語音指導功能，跑手可以在應用程式中定下心率、步速、速度、距離、持續時間、消耗卡路里等個人目標，跑步時，應用程式就會實時根據跑鞋的數據，直接發聲提出訓練指導；例如我就嘗試在體驗新鞋前在應用程式中定下了配速目標，系統除了監測我的快慢、跑姿之外，亦會持續提醒我的步頻跟步輻是否維持在適當的區間內，遇爾對實時的表現作鼓勵，跑快了會讚表現好，跑慢了則說沒關係等等。

反正就是在長跑這種消耗體能與意志的運動過程中，用最直接的語言叫跑手要怎樣做？如何堅持下去？每每當一個人沉淪在疲累的情緒中時，一把鼓勵的聲音總像是最直接直通大腦的興奮劑，猶如一個朋友在身邊幫自己打氣，激發潛藏的鬥志。我想風見隼人比賽時看待雷神的說話，就是這種感覺。

HOVR Machina（曾柏熊攝）

+ 7 + 6 + 5

談回跑鞋的「硬件」本身，HOVR Machina採用的「HOVR中底」雖然並非什麼新物料，然而UA卻在這款跟化工企業Dow Chemical Company聯合研發的物料上作調整；全掌材料的比例上增加了20%，同時亦在夾層中間首次加入雙層Pebax支撐彈片，以增加落腳時的緩衝力與離地時的回彈能量，嘗試在保護性能較強的較厚底質靈活反應中作出平衡；

作為一雙一般跑手的比賽用鞋，這種平衡尚算不錯，但如果當作日常練習用鞋來說，個人親身試跑之後，感覺中底始終偏硬，跑起來步頭的確爽快，但如果想穿著一雙中底較軟，跑長課亦較「養腳」的鞋款的話，HOVR Machina未必是最佳選擇。當然，軟硬喜好每個人都不同，亦有不少跑手不喜歡中底偏軟，感覺步伐太膩的跑感。所以入手前還是最好親身試清楚，考慮好自己的能力與目標再作決定。

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