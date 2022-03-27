西貢行山路線｜悠遊大腦古道療癒身心　途經蠔涌亞視廠房喚起回憶

去年在青年旅館認識的大學生將遠赴德國當交換生，臨行在即，相約走一遍「大腦古道」，以作餞別。從蠔涌出發，沿着河旁的石屎路走，不遠處就會看到亞洲電視舊錄影廠，那些年的回憶頓時浮現眼前。可惜，現在亞洲電視已成為歷史的一頁。

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



日期：27-2-2022

路線：蠔涌＞界咸＞大腦＞大腦上洋＞石芽背＞黃泥頭

長度：約6.5公里

時間：3小時（不包括休息和拍照）

交通：去程巴士92號鑽石山鐵路站 – 西貢(蠔涌下車)。終點黃泥頭或廣源巴士總站有巴士及小巴往各區



注意事項：部分路段因長期在陰暗環境下長滿菁苔，行走要格外留神，最好穿一對性能良好的行山鞋。

蠔涌村的圍墻有色彩亮麗的塗鴉，記述村民婚嫁習俗和古屋的寫照，十分特別。約30分鐘後，便到達界咸村，幾間裝潢豪華和歐陸式建築映入眼簾，與蠔涌村的淳樸村屋風格截然不同。

▼蠔涌村圍墻有色彩亮麗塗鴉，按圖看清沿途風光👇👇👇

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穿過密林後，出來突然見到一面圍墻寫着「德高望重」四字，裏面是古道唯一還未荒廢的「曾氏宗祠」。祠堂外的油漆簇新，對聯像是新年剛貼上去的，明顯有人打理。

往左邊繼續深入古道的精華路段，沿途是荒廢的大腦村和大腦上洋村遺址。

▼按圖看清沿途古道風光👇👇👇

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雖然沒有看到大石磨，但是能在疫情下走一條古色古香的自然古道，不枉此行。緬懷以前的村民徒步在古道上翻山越嶺，也許這是都市人望塵莫及的生活。

【整體評價】

- 路線短，多走大石路，相比元荃古道或慈沙古道等古道，此路沒有路牌明示，也沒有人為修葺，保留最原始的古道風味。

- 邊走在樹蔭下邊欣賞古村的遺址，是一種細膩淡然的憑吊。

- 全程有樹林遮蔭，相當適合夏天行走。

- 非熱門路線，人煙稀少，能聽到溪水的聲音，療癒身心。



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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】