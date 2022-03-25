羽毛球｜全英賽爆染疫潮　韓國新星安洗瑩教練不滿大會防疫

羽毛球全英賽爆出染疫潮，女單亞軍的韓國「天才少女」安洗瑩，在決賽後確診新冠肺炎，韓國隊主教練黃達明對全英賽的防疫措施頗有微言。
全英賽上周落幕，未料各國球員相繼染疫，除了韓國新星安洗瑩外，中華台北「一哥」周天成、新加坡好手駱建佑、中國隊部分選手都驚傳確診。
前馬來西亞羽毛球好手黃達明，現為韓國隊單打主教練，他接受媒體《My All Sports》訪問時表示，對安洗瑩染疫感憂心，「現在只希望球員在康復之後，沒有太大的後遺症。」
他透露女雙的李紹希也同樣確診，她與安洗瑩在女雙教練陪同下，目前仍留在當地，檢測轉陰性才能乘飛機回國，而安洗瑩只有輕微症狀。
曾與安洗瑩在4強中對戰的戴資穎，雖然其教練染疫，戴資穎日前已順利返台，入境時檢測呈陰性。
黃達明對全英賽的防疫措施有微言，他直指英國當地把染疫當成一般感冒處理，「比賽場館允許觀眾進場，幾乎沒有人戴口罩，雖然觀眾席與球場有一段距離，但這對參賽球員難免有所影響。」
除了安洗瑩外，上周在全英賽首圈敗陣的駱建佑，原本要出戰今周展開的超級300瑞士公開賽，但因染疫無奈退賽。中華台北「一哥」周天成也在完成賽事後，準備搭機返台在檢測中確診。
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