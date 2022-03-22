羽毛球｜伍家朗確診退出瑞士公開賽　中國部分球員染疫全軍避戰

瑞士公開賽在周二（22日）開打，港將伍家朗抵達瑞士後確診新冠肺炎，因此須退出賽事，

伍家朗在上周全英羽毛球公開賽，次圈遭中國的陸光祖淘汰出局。而中國隊部分隊員抵瑞士亦告確診，已宣布全部球員退出賽事。



伍家朗在17日以直落兩局不敵中國對手陸光祖，無緣晉級，他日前出發為周二展開的瑞士公開賽。惟原本被列為6號種子的他，在抵達瑞士後確診而無奈退賽，據悉，他暫時有輕微症狀。

伍家朗因確診退出瑞士公開賽。（Badminton Photo）

據世界羽聯（BWF）今午在官網發出的聲明指出，部分選手在抵埗後進行病毒檢測呈陽性。中國羽協亦呈報數名球員的病毒測試呈陽性反應，加上受傷，決定全隊退出瑞士公開賽。

陸光祖在次圈擊敗伍家朗後，在8強戰對印度小將辛勒施亞之前退出，當時原因不詳。而負責帶隊的中國羽協主席張軍指，大軍抵達瑞士後，部分隊員感冒發燒，為保障健康，全隊退出瑞士公開賽，有關報道未有提及確診。

至於世界排名17的李卓耀，則會在周三的男單首圈登場，對手為世界排名33的法國球手Toma Junior Popov。