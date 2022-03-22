羽毛球｜伍家朗確診退出瑞士公開賽　中國部分球員染疫全軍避戰

瑞士公開賽在周二（22日）開打，港將伍家朗抵達瑞士後確診新冠肺炎，因此須退出賽事，
伍家朗在上周全英羽毛球公開賽，次圈遭中國的陸光祖淘汰出局。而中國隊部分隊員抵瑞士亦告確診，已宣布全部球員退出賽事。
伍家朗在17日以直落兩局不敵中國對手陸光祖，無緣晉級，他日前出發為周二展開的瑞士公開賽。惟原本被列為6號種子的他，在抵達瑞士後確診而無奈退賽，據悉，他暫時有輕微症狀。
據世界羽聯（BWF）今午在官網發出的聲明指出，部分選手在抵埗後進行病毒檢測呈陽性。中國羽協亦呈報數名球員的病毒測試呈陽性反應，加上受傷，決定全隊退出瑞士公開賽。
陸光祖在次圈擊敗伍家朗後，在8強戰對印度小將辛勒施亞之前退出，當時原因不詳。而負責帶隊的中國羽協主席張軍指，大軍抵達瑞士後，部分隊員感冒發燒，為保障健康，全隊退出瑞士公開賽，有關報道未有提及確診。
至於世界排名17的李卓耀，則會在周三的男單首圈登場，對手為世界排名33的法國球手Toma Junior Popov。
羽毛球｜山口茜奪生涯首座全英賽冠軍 世界球后之爭白熱化羽毛球．全英賽︱安洗瑩再敗一仗 156cm山口茜44分鐘極速封后羽毛球．全英賽｜戴資穎全場捱打 直落兩局不敵安洗瑩出局羽毛球・全英賽｜桃田賢斗拼搏精神感動職員 不敵李梓嘉8強止步羽毛球．全英賽｜陳雨菲勁輕鬆晉級4強 安洗瑩對手突然離場羽毛球．全英賽｜安賽龍周天成演前年決賽翻版 中國男單希望退出羽毛球｜中國女雙首圈爆冷止步 遭韓媒重提奧運「爆粗」事件羽毛球．全英賽｜戴資穎遇苦戰 連救賽點反勝 8強對戰奧原希望羽毛球．全英賽｜伍家朗直落兩局不敵陸光祖 無緣8強羽毛球．全英賽｜戴資穎展完美假動作 騙到對手洩氣後致歉︱有片羽毛球．全英賽｜何冰嬌秒殺烏克蘭對手 首局用9分鐘創大會紀錄