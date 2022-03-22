羽毛球｜中國羽毛球隊集體感冒發燒　抵埗後退出瑞士公開賽

中國羽毛球隊疑爆發感冒潮，宣布退出瑞士公開賽，避免帶病上陣。
中國羽協主席張軍表示，中國隊本月初起先戰德國公開賽，再赴英國參加全英賽。全英賽周日（20日）完結後，部分隊員感冒和發燒。大軍飛抵瑞士巴塞爾後，為安全計退出瑞士公開賽。
張軍稱隊員會在瑞士休養，待狀態回復後分途出發。部分球員會到韓國出戰下月兩場賽事，其他人會前往泰國清邁，備戰5月湯優盃。
中國隊在全英賽於女雙及混雙得到亞軍，而少數球員中途退出。男單陸光祖擊敗港將伍家朗後，在8強戰對印度小將辛勒施亞之前退出，原因不詳。女雙組合劉玄炫／夏玉婷對韓國組合李紹希/申昇瓚，第一局落後8：13因傷退出。
全英賽報道：
羽毛球｜山口茜奪生涯首座全英賽冠軍 世界球后之爭白熱化羽毛球．全英賽︱安洗瑩再敗一仗 156cm山口茜44分鐘極速封后羽毛球．全英賽｜戴資穎全場捱打 直落兩局不敵安洗瑩出局羽毛球．全英賽｜陳雨菲勁輕鬆晉級4強 安洗瑩對手突然離場羽毛球・全英賽｜桃田賢斗拼搏精神感動職員 不敵李梓嘉8強止步羽毛球．全英賽｜安賽龍周天成演前年決賽翻版 中國男單希望退出羽毛球｜中國女雙首圈爆冷止步 遭韓媒重提奧運「爆粗」事件羽毛球．全英賽｜戴資穎遇苦戰 連救賽點反勝 8強對戰奧原希望羽毛球．全英賽｜伍家朗直落兩局不敵陸光祖 無緣8強羽毛球．全英賽｜戴資穎展完美假動作 騙到對手洩氣後致歉︱有片羽毛球．全英賽｜何冰嬌秒殺烏克蘭對手 首局用9分鐘創大會紀錄羽毛球．全英賽｜伍家朗首圈挫法國球手 李卓耀力戰3局飲恨出局