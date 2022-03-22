羽毛球｜中國羽毛球隊集體感冒發燒　抵埗後退出瑞士公開賽

中國羽毛球隊疑爆發感冒潮，宣布退出瑞士公開賽，避免帶病上陣。



中國羽協主席張軍表示，中國隊本月初起先戰德國公開賽，再赴英國參加全英賽。全英賽周日（20日）完結後，部分隊員感冒和發燒。大軍飛抵瑞士巴塞爾後，為安全計退出瑞士公開賽。

張軍稱隊員會在瑞士休養，待狀態回復後分途出發。部分球員會到韓國出戰下月兩場賽事，其他人會前往泰國清邁，備戰5月湯優盃。

中國隊在全英賽於女雙及混雙得到亞軍，而少數球員中途退出。男單陸光祖擊敗港將伍家朗後，在8強戰對印度小將辛勒施亞之前退出，原因不詳。女雙組合劉玄炫／夏玉婷對韓國組合李紹希/申昇瓚，第一局落後8：13因傷退出。

全英賽報道：