英超｜坦哈格變曼聯新領隊大熱　拒絕「趁火打劫」請杜慈有原因

曼聯選新帥，阿積士教練坦哈格暫時領先，力壓巴黎聖日耳門的普捷天奴。英國傳媒表示，曼聯花了數周時間，為每位領隊候選人製作詳盡的背景報告，坦哈格的履歷最為突出。



英國《太陽報》報道，坦哈格及普捷天奴原本叮噹馬頭，但最新前者成為大熱領先。曼聯花了數周時間，仔細調查每位潛在新帥人選的背景，製作報告，以作比較，其中52歲的坦哈格最為突出，令曼聯相信他可以擔任主帥一職至少5年，領球隊重返英格蘭及歐洲足球的巔峰。曼聯希望盡快落實新帥人選，今夏前公布，讓新領隊有足夠時間準備轉會窗。

自從曼聯解僱蘇斯克查後，就跟阿積士主帥坦哈格傳出緋聞。（Getty Images）

之前與曼聯帥位傳過緋聞的領隊還有羅渣士及哈辛赫圖，最近車路士陷入賣盤風波，有傳曼聯「趁火打劫」欲羅致杜慈。不過，曼聯擔憂車路士易主風波可能拖延整個夏天，他們需要長時間等待杜慈答覆，甚至有機會最後等不到，故此將杜慈排除在外。如果曼聯真的想邀請坦哈格執教，需要跟阿積士商討過檔條件，或要賠償，因為坦哈格現有合約至下季尾才屆滿。

PSG教練普捷天奴是另一位曼聯新帥候選人。（Getty Images）

《太陽報》的報道還證實，曼聯看守領隊蘭歷克有份參與選帥工作，篩選候選人；他季尾卸任帥位，將轉任顧問。