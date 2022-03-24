英超︱最高速王者沙拿竟敗給他　曼城衝刺王獲加罕有不上榜

奔跑速度在英超必不可少，每隊均有不少出名跑得快的球員，利物浦翼鋒沙拿便是表表者，印象中他卻未試過登上「速度王」寶座。

今季他幾乎做到，可是仍以一個「馬鼻」之微，敗給一人，冠軍人選更是出乎意料。



沙拿出名跑得快，衝刺跑之王卻僅敗予他身後的魯迪格。（Getty Images）

歌仔都有得唱：「Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah! Running down the wing」，幾乎每場利物浦的比賽，沙拿都會在反擊攻勢中展現高速。根據Opta統計，沙拿今季在英超最高段速為36.6公里。

偏偏有一個人，每小時段速剛好較他快0.1公里，他是誰？

英超今季衝刺王（資料來源：Opta）

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較沙拿跑得更快的，竟是車路士中堅魯迪格（Antonio Rüdiger）！這名29歲守將，對白禮頓一仗中曾以時速36.7公里衝刺，榮登今季英超速度之王。

速度榜常客艾達馬查奧爾（Adama Traoré）下半季已從狼隊外借巴塞，他仍以36.6公里時速與沙拿並列次席。

今年英超速度榜上，罕有未見曼城守將獲加的名字。（Getty Images）

緊隨二人之後的是位新成員，今季新加盟利物浦的高大中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）。他上陣機會不多，卻憑時速36.2公里上榜，果然是繼雲迪積克之後，紅軍防線另一部「勞斯萊斯」。

較令人意外的是，幾乎每年均在榜上的曼城守將基爾獲加（Kyle Walker），未能上榜。這位衝刺跑王者曾在2019/20球季跑出驚人的37.8公里時速稱霸速度榜，那一季頭10位球員時速均超過37公里。

【2019/20球季英超十大速度王】