足球轉會｜巴塞財政受限難簽夏蘭特　退而求其次吼老將仲有價講

英國《每日郵報》引述西班牙傳媒消息，巴塞原本視夏蘭特為今夏首要收購目標，以抗衡很大機會簽入基利安麥巴比的皇家馬德里，而且主帥沙維亦認為夏蘭特是球隊重建的核心。

然而，巴塞被西甲的財政公平政策綁手綁腳，實在很難在今夏以天價買人。既然買不到天才新星，巴塞就改為向成名多年的球星埋手。



夏蘭特暫時最有可能轉投曼城。（Getty images）

報道指，巴塞的兩大目標分別是利物浦的穆罕默德沙拿，以及拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基。今夏即將30歲的沙拿，是兩季英超金靴獎得主，也是今季英超射手榜首，勢再得獎。至於今夏就34歲的利雲度夫斯基更加是德甲首席球星，表現未見回落，上季贏得歐洲金靴獎。

沙維一直希望重建巴塞。（Getty Images）

對巴塞來說，沙拿及利雲度夫斯基有一個吸引的共通點，兩人同樣是2023年約滿；如果利物浦或拜仁今夏不放人，兩人很可能在明年夏天自由身離隊，到時就人財兩失，故此方便巴塞講價，有機會以較低的轉會費得到這兩名頂級球星。

沙拿與利物浦遲遲未續約，會否讓巴塞乘虛而入？（Getty Images）

雖然利物浦領隊高普說過不擔心沙拿的續約問題，待今季後慢慢傾，但據報沙拿「獅子開大口」，希望在職業生涯最後一次簽豐厚合同的機會，爭取40萬鎊周薪，成為利物浦史上最高薪的球員。不過，利物浦不想就範，所以令續約拖拖拉拉。

另一方面，拜仁亦未向利雲度夫斯基開出新約。據報道指，巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）與利雲度夫斯基的經理人很老友，他計劃開5000萬歐元轉會費，說服拜仁今夏放人。

雖然已經33歲，但利雲度夫斯基仍然在德甲入球停不了。（Getty Images）

除此之外，巴塞亦對車路士的盧卡古有興趣，一來盧卡古不獲領隊杜慈重用，二來車路士正值賣盤風波，說不到可以趁機以較便宜的價錢得到這名比利時前鋒。