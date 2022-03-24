足球轉會︱傳曼聯有意招手　哈利卡尼拒效忠熱刺

熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane）去年夏天一度無限接近加盟曼城，無奈球會收到1億英鎊報價仍拒絕放人，只好留隊。

近日盛傳藍月亮已將前鋒收購目標轉移到艾寧夏蘭特身上，此舉重燃曼聯對卡尼的興趣。身在英格蘭國家隊的卡尼，被問及轉會傳言，拒絕對熱刺許下留隊承諾。



熱刺最終還是留不住哈利卡尼？（Getty Images）

拒效忠熱刺

曼聯陣中兩大前鋒C朗拿度和卡雲尼已分別37和35歲，外借西維爾的馬迪爾、約滿在即的連格今夏勢將離隊，很大機會要在轉會市場買入一個頂級前鋒。市場傳言，紅魔重燃對哈利卡尼的興趣，這位英格蘭隊長被問到相關傳言，拒絕向留效熱刺作出任何保證。

英格蘭正為對瑞士和科特迪瓦兩場熱身賽作準備，傳媒問他是否需要在2022年底卡塔爾世界盃前釐清球會前途，他的答案出乎眾人意料：「我的主要目標是完成今個球季，我不能控制將來發生的事情」，他表示，「希望盡可能以最佳狀態參與世界盃決賽周。」

卡尼正為英格蘭友賽備戰。（Getty Images）

去年夏天去不成曼城之後，卡尼曾揚言「疊埋心水為熱刺效力」，一度令人以為，他已收起離隊的心思。到近期曼聯傳聞再現，這位熱刺王牌射手不單沒有為消息降溫，說法更有火上加油之嫌。

卡尼已多次說過，希望球員生涯可以贏得重要錦標，可是自從前領隊普捷天奴被辭退後，熱刺距離獎盃愈來愈遠，兩大名帥摩連奴和干地帶隊均落得四大皆空，中間還夾雜一個火速被炒的紐奴。想贏獎盃，哥迪奧拿領軍的曼城自然是首選，無奈藍月亮已轉移目標，另一富豪球會車路士在艾巴莫域治被制裁下前路未明，有心有力收購卡尼的英超球會，只剩下曼聯。

普捷天奴與卡尼會否在曼聯重逢？（Getty Images）

紅魔鬼已今非昔比，奪得獎盃的機會，當下而言其實不會跟熱刺有太大分別。不過曼聯盛傳有意來季由普捷天奴接掌，對卡尼而言，能與恩師再次合作，會是最有吸引力的一點。二人曾在熱刺共事5年，携手在英超、歐聯創下佳績，可惜與冠軍俱只差一步。

普捷天奴正執教巴黎聖日耳門（PSG），這支法甲班霸在歐聯16強大好形勢下被皇馬反勝出局，帥位幾乎鐵定不保，假如他真的成為曼聯下任領隊，卡尼成為紅魔機會肯定大大提高。不過近日率先到曼聯面試見工的不是普帥，而是阿積士領隊坦赫格，足球世界每天瞬息萬變，今個夏天轉會窗重開時，肯定好戲連場。