足球轉會︱韋斯咸留不住賴斯　曼聯想買勢付「麥巴比級」轉會費

撰文：吳慕兒
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韋斯咸中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）持續進步，不止領軍再次力爭英超前四歐聯資格，更昂然率眾殺入歐霸8強，是鎚仔幫時隔41年再次晉身歐洲賽此階段。
正當球隊事事順利之際，突然傳來他拒絕續約的消息。看中賴斯已久的曼聯，想得到他也不容易，隨時要付出全球Top 3級別的轉會費。

韋斯咸隊長迪格蘭賴斯。 （Getty Images）

英國《每日郵報》報道，韋斯咸與迪格蘭賴斯在續約事宜談不攏，領隊莫耶斯已為失去他作準備。留不住人，至少也要留下一大筆錢好生安慰，傳聞標價直逼麥巴比和尼馬級別。

他跟韋斯咸的合約，2024年才屆滿，球會有權續約多一年，為鎚仔幫談判牙力大增。今季較早前莫耶斯曾說過，去年夏天其他球會已錯過低價收購賴斯的機會，「曾經他們可以特價1億英鎊買迪格蘭，現在時機已經過去」。1億英鎊是「特價」，價錢看似誇張，然而賴斯被公認為現今英超最佳防守中場之一，今季26歲的基亞列殊才以1億英鎊轉投曼城，潛力更強、年紀更輕的賴斯，身價在他之上，其實合情合理。不過，到底他身價應是多少？

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基亞利殊今季以1億英鎊加盟曼城。（Getty Images）

《每日郵報》消息指，韋斯咸難以說服賴斯續新約，私底下已接受今季尾放人的事實，不過他們對售價立場強硬，將為此子標價1.5億英鎊。

此水平不止較基亞利殊去年由阿士東維拉投曼城創下的1億英鎊英格蘭球員紀錄轉會費，足足高出5000萬英鎊，也將會是僅次尼馬和麥巴比、歷來全球第三高的轉會費。

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史上最高轉會費十大

1. 尼馬　　／1.98億英鎊／2017年巴塞投PSG
2. 麥巴比　／1.63億英鎊／2018年摩納哥投PSG
3. 古天奴　／1.40億英鎊／2018年利物浦投巴塞
4. 菲歷斯　／1.14億英鎊／2019年賓菲加投馬體會
5. 基沙文　／1.07億英鎊／2019年馬體會投巴塞
6. 基亞利殊／1.00億英鎊／2021年維拉投曼城
7. 盧卡古　／9750萬英鎊／2021年國米投車路士
8. 迪比利　／9700萬英鎊／2017年多蒙特投巴塞
9. 普巴　　／8900萬英鎊／2016年祖雲達斯投曼聯
10.夏薩特　／8900萬英鎊／2019年車路士投皇馬

曼聯和車路士均有意收購賴斯。紅魔鬼陣中一直欠缺一名頂級防守中場，去年夏天即使在領隊蘇斯克查要求下，球會管理層仍無視，反而迎來C朗拿度回巢。最終球隊攻守失衡，蘇斯克查亦被辭退。今年夏天，保羅普巴約滿，他很大機會自由身離隊，賴斯將會是完美替代人選。從早前訪問，賴斯顯然對加盟曼聯感興趣。

車路士同樣希望得到賴斯，可是藍軍受班主艾巴莫域治被英國政府制裁拖累，目前有待賣盤，新班主會否一如「油王」昔日慷慨，仍是未知數。假如只剩下曼聯一隊求購，欠缺競爭下，韋斯咸的1.5億英鎊叫價能否企硬，值得商榷。

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賴斯與蒙特老友鬼鬼，二人能否在車路士重逢？（Getty Images）

23歲的賴斯，原為車路士學徒，14歲那年被球會棄用，才轉投倫敦另一球會韋斯咸。他早前獲London Football Awards選為英超年度最佳球員時感言：「14歲時被車路士放走，是個挫折；16歲時我在韋斯咸也幾乎被放走，也近乎是另一挫折；我也曾在歐洲國家盃決賽失利，這些挫折一路推動我去進步。」

在英超，他演出穩定，是韋斯咸防線前一道超級屏障。意想不到的是，今季他在歐霸釋放進攻潛能，水平提升至另一層次，領軍一路殺入八強。他自信道，「我感覺自己已晉身世界頂級球員之列，我仍只得23歲，以我的能力和持續高水平表現，現在已是一個成熟的球員，足以在任何水平作賽。」

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對於曼聯、車路士和曼城打算以過億英鎊收購他的傳聞，賴斯沒有迴避，「聽到這些數字感覺瘋狂，我能夠做的只是不論銀碼多少，也要出場比賽和表現自己，專注踢出自己最佳水平。」他直言，「身為年輕球員，看到身邊好友成為主力球員（編按：這個一定是車路士老友美臣蒙特無誤吧）、贏得重要錦標，你也希望加入其中。」

賴斯希望球員生涯因贏得的獎盃被記住，這說法無疑是為離隊寫下注腳。以他與蒙特的友情，重返母會車路士或許是他心目中的首選，礙於現實所限，他下一站是曼聯機會暫時更高，至於獎盃卻是另一回事了。

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