體育熱話｜大谷翔平改變漫畫界的怪物身手　漫畫家想記錄這個故事

擄獲全球球迷的大谷翔平，以「二刀流」投打皆優的超強表現堪稱怪物級。被譽為從漫畫走出來、改變職業棒球的天才，在漫畫家眼中卻過於完美，是一個超越漫畫人物的存在。



美國職棒大聯盟（MLB）日前與球員達成勞資協議，延期後終在一個月後展開新賽季。

效力洛杉磯天使的大谷翔平，在上季以超狂「二刀流」表現成為MLB的人氣球手，《洛杉磯時報》更為他做了專題，於頭版刊出漫畫版的大谷，指他就如現實的漫畫人物。日本人氣高校棒球漫畫《鑽石王牌》的作者寺嶋裕二，接受《Sports Graphic Number》專訪時表示，大谷翔平是超越漫畫人物的存在。

大谷翔平以「二刀流」投打皆優的超強表現，在MLB引發狂熱。（網上圖片）

「王牌投手」、「強投豪打」的漫畫情節，在高校棒球雖是常態，一己之力撐起球隊重任，轉換到職業球壇卻罕有人能勝任，勇於挑戰的那位人物，名叫大谷翔平。

大谷被比喻你日本國民漫畫《棒球大聯盟》的主角茂野吾郎，二人同樣擁有一手動輒100英里的速球及優秀打擊能力。（Getty Images）

大谷過於完美 難成漫畫人設

「很難把大谷翔平畫成漫畫。」寺嶋裕二坦言。大谷比賽的表現不用他多做贅述，其性格也非常開朗，而寺嶋所畫的是高中棒球選手的成長歷程，假如要把大谷這樣過於完美的人設，作為漫畫人物來描寫是有困難的。

茂野吾郎創作的日本人氣高校棒球漫畫《鑽石王牌》。（網上圖片）

大谷翔平的全能身手，上季神級表現已得到很多對手的好評，運動家投手Chris Bassitt也大讚他是「世界級的打者」，指他是極少數即使猜錯球路、依然可以痛擊對手的那種打者。

大谷在日職和大聯盟都展現強投豪打的實力，寺嶋認為大谷令棒球漫畫的設定有更多的可能性，「以前大家都說沒有轟雷市（漫畫角色）這樣的選手吧。不過自從大谷翔平出來以後，這樣的聲音好像變少了。」

寺嶋裕二指大谷翔平球技和性格均完美。（Getty Images）

大谷翔平被對手大讚表現有如虛構的球手。（Getty Images）

大谷翔平改變漫畫界

寺嶋也透露，當時降谷曉（漫畫角色）的設定，曾參考藤川球兒和澤村拓一的投球動作，近來更加入大谷翔平的元素，因為他聽說現在的投手為了防止受傷，投球動作都使用短揮臂，所以他在畫降谷時就用了大谷的動作。而另一角色轟雷市的打擊預備姿勢，也有大谷的影子，因為後者的動作很有力量感，也很有畫面，適合用於漫畫。

大谷翔平的全能身手，除了震撼球壇，也改變了漫畫界。（Getty Images）

大谷翔平的存在過於完美，是一個超越漫畫人物的存在，寺嶋坦言，假如他來畫大谷的話，會想描寫高中時期的大谷翔平，「因為他在高三岩手縣地區準決賽，飆出160公里的火球一夕爆紅，卻因為受到高度關注，影響了他在決賽的表現，最後無緣甲子園，如果是我的話，會想畫這樣的故事。」

大谷翔平去季打出46支全壘打。（Getty Images）

在進化成「怪物」之前，大谷在2018年加入天使後的首次春訓，也曾面臨嚴重瓶頸，尤其打擊部分被評為「高中生水準」，明顯應付不了變化球、被三振淪為司空見慣的畫面。大谷將失敗經驗化為養分，他曾說：「我有太多成長空間了，我覺得我現在還沒有看到身體極限，還有很多可以學習的東西。」

Look 👀 out!!!!

A sigh of relief for the @Angels and their fans on this comeback to star Shohei Otani!

Yikes!!!!#Angels #MLB #abc7eyewitness pic.twitter.com/7PIxj5GdwE — Curt Sandoval (@abc7curt) March 16, 2022

目標超越去季MVP表現

大谷翔平在昨日（17日）實戰投打練習登板，最快球速達158公里，面對第一名打者王基恩（Kean Wong）時，後者將一球指叉球打到大谷頭部方向，引起旁觀者驚呼，還好大谷神反應、不僅閃開還用手套把球接住，更對王基恩笑了笑，有球迷回應短片，指大谷這個守備能力，去年便應該要取得MLB金手套。

大谷去季46轟、26盜、9勝2敗、防禦率3.18、156次三振，贏得MVP。「我認為做一樣的事情，是無法取得跟去年一樣的成績。」大谷翔平坦言對自己今季有更高期望。