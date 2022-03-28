足球轉會｜巴塞睇中列斯聯主將頂迪比利　有種情況下可低價入貨

英國《太陽報》披露，巴塞隆拿有意簽入列斯聯中場拉芬夏比洛尼。如果列斯聯今季不幸降班的話，巴塞只需付2500萬鎊，就可以帶走拉芬夏。如果列斯聯護級成功，巴塞就希望以球員加轉會費的方式，說服對方放人。



25歲巴西中場拉芬夏是列斯聯的進攻主力，今季聯賽攻入9球，還有3次助攻。雖然列斯聯今季長期在下游徘徊，但拉芬夏的表現吸引到巴塞的注意。足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，拉芬夏的合約中設有解約金，如果列斯聯護級失敗，他的解約金只是2500萬鎊，但如果留級的話，拉芬夏的解約金就高達7500萬鎊。

列斯聯的拉芬夏得到巴塞的青睞。（Getty Images）

列斯聯今季30戰得29分，排第16位，比降班區暫時多7分。

巴塞的法國翼鋒奧士文尼迪比利季尾約滿離隊，所以需要補充人手，而且迪比利的離開可以為球隊騰空薪酬空間。

巴塞不願意為拉芬夏付出7500萬鎊現金，希望以球員加轉會費的方式羅致。據英國《每日郵報》指，巴塞想將22歲中堅奧斯卡文古沙加入交易，此子還可出任右閘。然而，就算加入文古沙，列斯聯都希望巴塞支付6000萬鎊轉會費。至於拉芬夏跟巴塞的個人條款相信不成問題，甚至有西班牙傳媒指，拉芬夏跟巴塞已經達成協議。