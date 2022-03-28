伊巴謙莫域批金球獎有人設　言語中疑暗踩C朗美斯︱足球熱話

自信巨星伊巴謙莫域再發表偉論，他直言自己多年來失落金球獎三甲，全因言論太過突出，不符合獎項只頒給「好好先生」的人物設定。
現年40歲的伊巴生涯效力過不少歐洲頂級球會，包括祖雲達斯、國際米蘭、巴塞隆拿、PSG、曼聯及現時落班的AC米蘭，贏過意甲、西甲、法甲聯賽錦標，也是捧過歐霸冠軍，在球會級別射入超過500球。
不過，伊巴一直跟金球獎無緣，甚至連三甲也不入。距離前三最近的一次，已數到2013年的第4名，當年結果由C朗拿度奪得金球獎，而美斯及列貝利則緊隨其後。
伊巴最近接受德國《圖片報》訪問，直言金球獎是「政治獎項」（Political awards），只會頒給完美的人（Mr Perfect）。他認為自己言論過於出眾，「得罪」大會，「如果你說太多，或講出心中的想法，你不可能獲獎。」
伊巴話中帶刺，似乎在暗諷多年來幾乎壟斷獎項的C朗及美斯，「頒獎給『好好先生（Mr Nice Guy）』很容易，這對我沒有影響，不會令我更好或更差。」
他同樣對自己未曾染指歐聯冠軍，並不感到可惜，「這不代表甚麼。如果我贏，不代表我成為了一名更好的球員，因為我已是最好。這證明了最好的球員亦不會贏得一切。」
自信心爆棚的伊巴續稱，會繼續職業生涯，直到有人比自己更出色。他更揚言假如退役，最失落的不是自己，而應該是球迷，「那是因為你們不能再看我比賽。你們現在應學懂享受，否則之後不可能再看到像我這樣好的球員及表現了。」
伊巴謙莫域精選金句：
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伊巴與AC米蘭的合約在今夏完結，他曾表明希望續約至少1季，但卻稱對德甲感到好奇。「拜仁是一間好得不可思議的球會。每次我跟他們對陣，總發現他們有很好的設施、球場及管理系統。他們的往績與歷史也十分優秀。」
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