世界盃外圍賽｜球迷反諷Your going home　意大利中堅硬食回力鏢

撰文：楊宇翹
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去年盛夏，意大利於歐國盃決賽12碼擊敗英格蘭，經典一幕莫過於中堅邦奴治走到鏡頭前大叫「它回去羅馬了（It's coming Rome）」，揶揄英格蘭的「足球回家了（It's coming home）」。
誰料到僅一年後，意大利硬中「回力鏢」。

意大利周四在世界盃附加賽遭北馬其頓補時「絕殺」，意軍賽後垂頭喪氣，看得國家人民痛心欲絕，惟英格蘭球迷卻看得「賞心悅目」。

意大利爆冷出局，眾將萬分失望。（美聯社）

歐國盃決賽，英格蘭拉舒福特及沙卡射失12碼，把冠軍拱手相讓意大利，賽後意軍中堅邦奴治走到鏡頭前面大叫「它回去羅馬了（It's coming Rome）」，嘲諷英格蘭常掛在口邊的It's coming home。

意大利狂攻不果爆冷出局　佐真奴揮之不去的陰影

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英國蘭網民重出當時邦奴治的囂張面，且寫上「你們回家了（Your going home）」。（網上圖片）

有英國蘭網民就適逢意大利連續兩屆無緣世界盃決賽周，隨即重出當時邦奴治的囂張面，且寫上「你們回家了（Your going home）」，反諷這支歐國盃冠軍。事實意大利再次缺席決賽周傳媒《天空體育》隨即傳出易帥消息，並指文仙尼將於下周辭職，盛傳意大利名宿﹑曾執教中國隊的簡拿華路，是熱門繼任人之一。

文仙尼未能領意大利出線，連續兩屆失落世界盃資格。（美聯社）

回顧簡拿華路在中國球圈的足跡：（按圖放大）

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