足球熱話｜米赫洛域白血病復發無奈暫別球場　堅信必定戰勝歸來

意甲名帥米赫洛域2019年7月患上白血病，其後擊退癌魔，恢復帥位。好景不常，米赫洛域癌病復發，宣布將會再度入院抗癌，但這名鐵血領隊表示未驚過，直言將會再度擊退病魔。
現年53歲的博洛尼亞主帥米赫洛域（Sinisa Mihajlovic），2019年7月確定患上白血病，經歷4個月的化療過程後，總算取得階段性的勝利，其後回歸帥位，再度領軍出戰。
大約一年半左右，米赫洛域再度召開記者會，公布白血病復發的壞消息。這名博洛尼亞主帥即將入院接受治療，再度對抗癌魔。縱然噩耗來襲，米赫洛域勇敢面對，豪言必定戰勝歸來，「這個疾病十分勇敢，第一次竟然得不到足夠的教訓，再度挑戰我，我將再一次擊敗它。人生起伏，但總要找到重新站起來的力量。」
米赫洛域將在下周初起入院，無奈再度暫時離開帥位，有上次的經歷後，他不再如此擔心，「有上次抗癌的經歷後，我不再不知所措，我會冷靜應對，我相信我可以短時間內回歸。」
你撐我撐你，米赫洛域為生命而戰的同時，他深信球員們亦會為他而戰，「大家放心，我相信麾下不會令大家失望，我也希望球迷們一同集氣，支持球隊。相信我，我即將回來，我也會大家而努力。」
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