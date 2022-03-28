足球熱話｜朗尼曾為愛華頓叫費格遜「死開」　做領隊全為教曼聯

英國《太陽報》訪問打比郡領隊朗尼，談到他在球員生涯的往事，以及未來目標。他表示14歲時曾拒絕費格遜的邀請，留在愛華頓，並表明跟C朗沒有心病，但他覺得C朗是個很煩的人。談到未來，他表示做領隊的原因只有一個，就是想有朝一日帶領曼聯。



朗尼現任打比郡主帥，希望奇蹟地帶領球隊護級。（Getty Images）

36歲的朗尼退役後執教打比郡，帶領球隊在英冠護級，他說：「老實講，我做領隊的全部原因是曼聯。」

朗尼續說：「我渴望成為曼聯領隊。我知道自己未準備好，但我已經計劃好一切，令這件事可以在未來發生。」

朗尼透露，14歲時曾拒絕費格遜的邀請。（Getty Images）

朗尼球員生涯在愛華頓青訓出道，18歲時轉投曼聯。他透露在更年少的時候就有機會轉投曼聯，但他拒絕了。他說：「在我14歲的時候，費格遜就想簽我，他打電話給我父母。父母跟我說：『費格遜在電話的另一邊，曼聯想簽你。』我回答：『叫他死X開

啦，我只想踢愛華頓！』跟住日子過去，我知道自己要為費格遜效力。我加盟曼聯的原因是費格遜。」

朗尼表示他跟C朗並沒有介蒂。（Getty Images）

朗尼還講起C朗，他說：「C朗的確很強，但同時很X煩。他現在可能沒有那麼強，但可能還是那樣煩。」被問到2006年世界盃，C朗慫恿球證向朗尼出示紅牌的事件，朗尼笑說：「他喜歡插水。我跟C朗從來沒有問題。我那次在球員通道跟他說：『儘管你令我被逐，但我沒有放在心裏。』因為在整個上半場，我都嘗試令他因插水而被罰。」

朗尼續說：「我代表英格蘭，他是葡萄牙，當我們比賽時，我絕對不X會顧慮他，因為他不是我的隊友。不過，當比賽完結，我們再次是隊友。」

朗尼表示泰維斯說話總是嘰哩咕嚕，不知他說什麼。（Getty Images）

朗尼之前講到，最喜歡的前鋒拍檔是泰維斯，兩人在2007到2009並肩作戰。他在今次訪問說：「那兩年，我真的很喜歡跟他一起比賽。每次歐聯比賽，我都習慣駕車到他的家，載他去機場，跟住比賽後，我又載他回家。老實講，跟他談話30分鐘，我都不知他說什麼。」

「他總是嘰哩咕嚕，我都不是個擅長說話的人，但我都覺得好X地獄！他喃喃自語，毫無內容。」

朗尼希望拉舒福特可以打破他的入球紀錄。（Getty Images）

談及拉舒福特，朗尼寄望對方可以打破他的曼聯入球紀錄，他說：「可以破紀錄，成為曼聯入球最多的球員，真的是好X興奮，但希望有人可以打破我的紀錄。我最想拉舒福特可以專X心，不X要理會其他東西，繼續比賽，去破我紀錄。他都是曼徹斯特的小伙子！」朗尼職業生涯為曼聯攻入253球。