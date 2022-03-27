足球熱話︱謝拉特重披紅軍戰衣　巴塞「大師兄」挫利物浦成功復仇

本周末為國際賽周，沒有英超賽事，利物浦晏菲路球場周六下午一樣有好節目——利物浦傳奇隊大戰巴塞隆拿，一班1990、2000年代球星雲集，現為阿士東維拉領隊的謝拉特，再次披上紅軍戰衣，戴上隊長臂章，帶領隊友出場。

巴塞隆拿傳奇隊終憑最後關頭才答應加入的李華度2：1奠勝，為師弟一報2019年歐聯四強出局之仇。



謝拉特再次在晏菲路領利物浦隊友出場，身邊球童開心得眉飛色舞。（Getty Images）

今次利物浦傳奇隊陣容相當有誠意，兩大門將韋斯達維特和杜迪克先後把關，守將有加歷查、希比亞、丹尼爾艾格、格連莊臣、凡美（Bjørn Tore Kvarme）任正選，荷西安歷基和巴比（Phil Babb）後備；中場謝拉特、奧尼利奧、戴奧、路爾斯加西亞，古積特單箭頭。

名單上還有捷克三寶貝加、史米沙、巴路士，也有麥馬拿文、麥卡迪亞、唐寧和洛迪古斯，不少資深利迷一見陣容即在網上高呼：「叔叔回憶返晒嚟！」

巴路士退役不久，首度與貝加和史米沙合體重返晏菲路。（Getty Images）

這班昔日紅軍舊將，大部分已發福不少，就連2020年才退役的巴路士，也一臉圓滾，掛靴多時的守將巴比，已胖得與舊日相去甚遠，幾乎難以讓人認出是他。

點圖睇：你還認得他們嗎？

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今場慈善賽舉行前，一班紅軍舊將先集合操練一課，有別效力時代的米活（Melwood）訓練基地，他們首次踏足2020年12月新建成的紅軍訓練中心。眾人參觀更衣室時都十分好奇，紛紛舉機影相和自拍，最搞笑的是史米沙，他路經時一看地上一物，立即大叫：「我最討厭這東西」，他所指着的是量度體重的電子磅。

50歲的麥卡迪亞則抱怨球衣太細件，「這已經是大碼？」他身上的球衣相當「貼身」，露出腰上一圈贅肉，平心而論，以他的年紀身型已保持得十分不錯，實在是球衣剪裁太「不人道」了。

巴塞傳奇隊陣容也不遜色，計有戴維斯、沙維奧拿、古利、巴列堤，李華度原本回覆未能參與，後來又趕及來到更當上隊長，路爾斯加西亞下半場改穿母會巴塞戰衣。

謝拉特射入十二碼為利物浦傳奇先開紀錄。（Getty Images）

天變地變有些事情就是不會變，開賽不久利物浦獲判十二碼，再次戴上隊長臂章的謝拉特，為紅軍操刀入網，先開紀錄，晏菲路全場歡呼喝采。

謝拉特又一次在這個最熟悉的綠茵場閃耀，可是利物浦未能笑到最後。基奧雲尼完半場前為巴塞傳奇扳平，下半場輪到李華度射入十二碼，為巴塞奠定2：1勝局。2019年歐聯四強，首回合落後3球的利物浦回到晏菲路連入4球奇蹟出線，今次一班巴塞「大師兄」擊敗紅軍傳奇，心理上來一個小小的復仇。

點圖睇：謝拉特再次閃耀晏菲路

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即使是慈善賽，謝拉特同樣緊張勝負，落敗後一度蹲在場上，看來有點失落。

利物浦傳奇僅敗，謝拉特看來不太高興。（Getty Images）