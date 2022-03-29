足球熱話｜意大利連續2屆無緣世界盃　更衣室亂況曝光再捱轟

意大利不敵被看低一線的北馬其頓，無緣卡塔爾世界盃決賽周，傳媒對意軍咬着不放，日前爆出意軍賽後更衣室亂況照片，一班國腳再遭鞭撻。



意大利先是未能直接取得2022世界盃決賽周出線資格，其後在歐洲區外圍賽附加賽C路線首仗主場0：1敗予北馬其頓出局，連續兩屆無緣世界盃決賽周，成為傳媒攻擊目標。其後再被爆出賽後更衣室內一片狼藉，到處都是垃圾，有關片段與照片在網上被瘋傳，形象大損。

意大利隊被爆出更衣室亂況。（網上圖片）

圖中所見，更衣室內垃圾佈滿地上及座位，當中包括百多個空水樽、用過的紙巾、吃剩的食物，甚至有煙頭在地上，可見意軍除輸掉比賽外，連品德都令人質疑。

有媒體特別提到，意大利對北馬其頓一役，是在巴勒莫主場巴爾貝拉球場進行，意軍在賽後「糟蹋」的，甚至是主隊更衣室。

意大利隊的行為受到抨擊，在對土耳其的友賽賽前記者會上，老將邦路斯（Leonardo Bonucci）挺身公開道歉，「這是一個很大的錯失，我們往後會多加留意。我們非常失望，沒注意到這些細節會帶來影響。我們對此表示歉意。」

在意大利飽受批評後，邦路斯公開道歉。（Getty Images）

意大利緣盡卡塔爾世界盃後，意媒指佐真奴（Jorginho）、恩莫比尼（Ciro Immobile）以及恩斯治尼（Lorenzo Insigne）在出局後情緒受損，球隊已批准3人離開意軍陣營，不會出戰緊接對土耳其的友賽。