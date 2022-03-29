文仙尼留任意大利主帥自認罕見　帶隊衝擊下屆冠軍｜世界盃外圍賽

意大利在世界盃外圍賽歐洲區準決賽爆冷不敵北馬其頓，連續兩屆無緣決賽周。意大利教練文仙尼周一證實，決定留隊執教，會物色年輕球員，為球隊注入新血，希望未來為國贏世界盃。



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意大利傳媒率先披露，文仙尼會繼續執教國家隊。周一早上，文仙尼出席記者會上證實留任。他說：「我們這幾天都有溝通，我覺得我們所有理念一致。之後幾日，我們還會繼續溝通。目前，先專注於比賽，跟住再看看未來怎樣去改進。」意大利周二將友賽土耳其。

儘管意大利的成績令人失望，再次無緣決賽周，但意大利足總沒有解僱文仙尼，而文仙尼也決定留任。他也承認：「這些事在足球世界也不常見。過去4年，我們盡力去贏每場比賽，踢出另一種風格的足球，以進攻為主導。我們做到的，但在足球的世界，一切都可以在一夜間改變。」

意大利主帥文仙尼表示會留任。（Getty Images）

這名57歲前曼城主帥說：「雖然今次的確很失望，但很高興見到過去4年的工作得肯定。贏得歐國盃並非是我們唯一的成就，大家的貢獻值得嘉獎。我只能夠說，這班球員真的很特別，這班球員非常優秀。」

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文仙尼提起外圍賽作客瑞士的比賽，他說：「我們本應在分組賽直接晉級，至少多過瑞士兩分。我們在巴素利本應贏3：0的。自從去年9月起，我們開始沒有運氣。我不能歸咎於球員，因為我們已經踢得很好。我們效率不夠，我們有犯錯，浪費了很多機會。」

假若佐真奴面對瑞士射入其中一球12碼，結局早已有所不同。（資料圖片／Getty Images）

「我想你們記得那場比賽，我們應該至少入到兩球。現在說什麼都沒有用，我不想找藉口。」那場比賽，意大利作客跟瑞士踢成0：0，最終積分比瑞士少兩分，排小組次名，無法直接晉級決賽周，要轉踢附加賽，埋下出局的伏線。

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文仙尼表示在新一輪的世界盃周期，將會為國家隊加入新血。他說：「我想贏歐國盃及世界盃。現在我要等待（下屆）世界盃了，但我喜歡這份工作，我組織這些重要的事。撇除今次的失望，還是要繼續下去的。」