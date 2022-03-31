世界盃外圍賽｜墨西哥淨勝連續8屆入決賽周 美國輸波照晉級
撰文：趙子晉
出版：更新：
卡塔爾世界盃參賽隊伍已誕生大部分，中北美洲及加勒比海區的3席全數落實，除了榜首提早出線的加拿大，餘下兩個席位由美國及墨西哥奪得。
加拿大穩奪世界盃入場券後，中北美洲及加勒比海區最後兩席落入美國﹑墨西哥及哥斯達黎加之爭，美﹑墨和波也足以直接晉級。
美國作客與哥斯達黎加正面交鋒，賽前美國領先3分，除非大敗，否則也可取得直接出線權。哥斯達黎加下半場由華加斯及干特拉斯各建一功，兩球淨勝美國，可惜不足以反壓美國，結果美國隊以較佳得失差排第3位，直接取得卡塔爾世界盃入場券，相隔一屆再打入決賽周；哥斯達黎加則以第4位跌入附加賽，將與新西蘭爭奪世界盃席位。
另一邊廂，墨西哥憑安度拿（Uriel Antuna）及魯爾占美尼斯各建一功，主場兩球淨勝薩爾瓦多，同樣取得入場券，連續8屆打入決賽周。
卡塔爾世界盃出線球隊（已有29隊）：
+24
已肯定晉身決賽周的球隊如下：
亞洲（5隊）：卡塔爾（東道主）、伊朗、韓國、沙特阿拉伯、日本
歐洲（12隊）：英格蘭、瑞士、德國、丹麥、比利時、法國、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、荷蘭、葡萄牙、波蘭
南美洲（4隊）：巴西、阿根廷、厄瓜多爾、烏拉圭
非洲（5隊）：塞內加爾、喀麥隆、加納、摩洛哥、突尼斯
中北美洲（3隊）：加拿大﹑美國﹑墨西哥
更多世界盃外圍賽相關報道：
世界盃外圍賽｜埃及接連受挫 頹爆沙拿向隊友致意告別國家隊？01球評｜國足成績低處未算低 正路與偏方也救不了這病人世界盃外圍賽︱喀麥隆絕殺重返決賽周 伊度奧領足總改革初見成果世界盃種子隊全部誕生 周二多7隊獲入場券 秘魯出戰洲際附加賽世界盃外圍賽︱尼日利亞出局爆球迷騷亂 球員被追慌忙逃生︱有片葡萄牙晉級C朗高呼達成目標 勢與一生之敵美斯第5度爭霸｜世界盃世界盃外圍賽｜國足零射中目標負阿曼 球評人讚戴偉浚是僅有亮點世界盃外圍賽｜塞內加爾12碼挫埃及晉級 球迷雷射筆擾敵惹爭議世界盃外圍賽｜利雲度夫斯基率波蘭晉級 伊巴謙莫域無緣決賽周世界盃外圍賽｜般奴費南迪斯梅開二度 葡萄牙贏北馬其頓闖決賽周世界盃外圍賽｜國足面子戰今晚鬥阿曼 李霄鵬4字總結出局原因足球熱話｜意大利連續2屆無緣世界盃 更衣室亂況曝光再捱轟世界盃外圍賽｜C朗生死戰前表明無意退役 提特別要求以鼓舞士氣