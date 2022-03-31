世界盃外圍賽｜墨西哥淨勝連續8屆入決賽周　美國輸波照晉級

卡塔爾世界盃參賽隊伍已誕生大部分，中北美洲及加勒比海區的3席全數落實，除了榜首提早出線的加拿大，餘下兩個席位由美國及墨西哥奪得。



加拿大穩奪世界盃入場券後，中北美洲及加勒比海區最後兩席落入美國﹑墨西哥及哥斯達黎加之爭，美﹑墨和波也足以直接晉級。

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美國作客與哥斯達黎加正面交鋒，賽前美國領先3分，除非大敗，否則也可取得直接出線權。哥斯達黎加下半場由華加斯及干特拉斯各建一功，兩球淨勝美國，可惜不足以反壓美國，結果美國隊以較佳得失差排第3位，直接取得卡塔爾世界盃入場券，相隔一屆再打入決賽周；哥斯達黎加則以第4位跌入附加賽，將與新西蘭爭奪世界盃席位。

即使美國不敵哥斯達黎加，依然順利晉級。（美聯社）

另一邊廂，墨西哥憑安度拿（Uriel Antuna）及魯爾占美尼斯各建一功，主場兩球淨勝薩爾瓦多，同樣取得入場券，連續8屆打入決賽周。

墨西哥兩球淨勝薩爾瓦多，穩奪世界盃入場券。（Getty Images）

卡塔爾世界盃出線球隊（已有29隊）：

+ 24

已肯定晉身決賽周的球隊如下：

亞洲（5隊）：卡塔爾（東道主）、伊朗、韓國、沙特阿拉伯、日本

歐洲（12隊）：英格蘭、瑞士、德國、丹麥、比利時、法國、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、荷蘭、葡萄牙、波蘭

南美洲（4隊）：巴西、阿根廷、厄瓜多爾、烏拉圭

非洲（5隊）：塞內加爾、喀麥隆、加納、摩洛哥、突尼斯

中北美洲（3隊）：加拿大﹑美國﹑墨西哥



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