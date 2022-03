傑志友賽武里南聯互交白卷　隊長黃洋：備戰困難但很享受

港超球隊傑志於泰國友賽武里南聯,備戰4月中舉行的亞冠盃分組賽,終跟對手踢成0:0。



傑志為備戰亞冠盃J組分組賽,今月10日已起程到泰國集訓,並進行5場友賽,周二(22日)先以6:1大勝泰丙球隊芭堤雅海豚,並於今日再於分組賽比賽地點——武里南象牌體育場(Chang Arena),迎戰泰甲(前稱泰超)勁旅武里南聯。

傑志與武里南聯友賽,備戰亞冠盃分組賽。(傑志提供)

「藍鳥」今場正選比起上仗僅得兩個變動,分別由亞援守將朴俊炯取代土庫曼翼鋒明加索夫,羅拔圖則頂替中堅杜馬思。傑志在門將保羅上半場連番勇救險球下,全場跟對手踢成0:0。

傑志隊長黃洋賽後形容今仗是場考驗, 但體能、狀態及比賽感覺等均比第一仗好,也感覺團隊合作等有所提升。他強調球隊要加強把握力,製造更多進攻機會。「香港現在只得傑志等幾支球隊可以踢亞洲賽,雖然困難,但很享受今次備戰機會。」

黃洋(左)今場後備入替,自言狀態有所提升。(傑志提供)

主教練朱志光則認為,比賽收到熱身效果,但承認球員仍有犯錯,需要不是提點、溫故知新。「他們始終很久沒比賽、沒受壓,今天由守轉攻尚可,但由攻轉守做得不太好,速度慢了點,訓練時要再修正。」

傑志之後尚有3場友賽,分別於下周三(30日)鬥泰丙北柳,再於4月2及3日,連續出戰泰甲的春武里及曼谷聯。

朱志光稱,因天氣等因素,加上泰國球隊正處於季中階段,較傑志上力,預計球隊友賽仍會處於下風(Underdog),「我們狀態未十足,但能見到是可以進步的」。

傑志2022亞冠盃賽程:

4月16日

傑志 Vs 清萊聯(泰國)

4月19日

神戶勝利船(日本)Vs 傑志

4月22日

上海海港(中國)Vs 傑志

4月25日

傑志 Vs 上海海港(中國)

4月28日

清萊聯(泰國)Vs 傑志

5月1日

傑志 Vs 神戶勝利船(日本)

(全部比賽地點:武里南象牌體育場(Chang Arena))