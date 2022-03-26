傑志友賽武里南聯互交白卷　隊長黃洋：備戰困難但很享受

港超球隊傑志於泰國友賽武里南聯，備戰4月中舉行的亞冠盃分組賽，終跟對手踢成0：0。
傑志為備戰亞冠盃J組分組賽，今月10日已起程到泰國集訓，並進行5場友賽，周二（22日）先以6：1大勝泰丙球隊芭堤雅海豚，並於今日再於分組賽比賽地點——武里南象牌體育場（Chang Arena），迎戰泰甲（前稱泰超）勁旅武里南聯。
「藍鳥」今場正選比起上仗僅得兩個變動，分別由亞援守將朴俊炯取代土庫曼翼鋒明加索夫，羅拔圖則頂替中堅杜馬思。傑志在門將保羅上半場連番勇救險球下，全場跟對手踢成0：0。
傑志隊長黃洋賽後形容今仗是場考驗， 但體能、狀態及比賽感覺等均比第一仗好，也感覺團隊合作等有所提升。他強調球隊要加強把握力，製造更多進攻機會。「香港現在只得傑志等幾支球隊可以踢亞洲賽，雖然困難，但很享受今次備戰機會。」
主教練朱志光則認為，比賽收到熱身效果，但承認球員仍有犯錯，需要不是提點、溫故知新。「他們始終很久沒比賽、沒受壓，今天由守轉攻尚可，但由攻轉守做得不太好，速度慢了點，訓練時要再修正。」
傑志之後尚有3場友賽，分別於下周三（30日）鬥泰丙北柳，再於4月2及3日，連續出戰泰甲的春武里及曼谷聯。
朱志光稱，因天氣等因素，加上泰國球隊正處於季中階段，較傑志上力，預計球隊友賽仍會處於下風（Underdog），「我們狀態未十足，但能見到是可以進步的」。
傑志2022亞冠盃賽程：
4月16日
傑志 Vs 清萊聯（泰國）
4月19日
神戶勝利船（日本）Vs 傑志
4月22日
上海海港（中國）Vs 傑志
4月25日
傑志 Vs 上海海港（中國）
4月28日
清萊聯（泰國）Vs 傑志
5月1日
傑志 Vs 神戶勝利船（日本）
（全部比賽地點：武里南象牌體育場（Chang Arena））
足總CEO譚秋朗被恐嚇 女董事被捕 主席貝鈞奇：只是個人恩怨理文申延期被拒 4.19赴蒙古戰亞協附加賽 陳曉明批AFC處理手法傑志與前主帥再度合作 送港腳到西班牙爭外流 球員：難得的體驗亞協︱東方簽吉爾吉斯國腳 曾赴俄羅斯落班 教練：將領導防線亞冠盃︱傑志最快下月初到泰國集訓 會長伍健：冀取佳績振奮球圈香港職業足球聯賽因疫情腰斬 為二戰後首次 足總：艱難的決定