傑志友賽武里南聯互交白卷　隊長黃洋：備戰困難但很享受

港超球隊傑志於泰國友賽武里南聯，備戰4月中舉行的亞冠盃分組賽，終跟對手踢成0：0。



傑志為備戰亞冠盃J組分組賽，今月10日已起程到泰國集訓，並進行5場友賽，周二（22日）先以6：1大勝泰丙球隊芭堤雅海豚，並於今日再於分組賽比賽地點——武里南象牌體育場（Chang Arena），迎戰泰甲（前稱泰超）勁旅武里南聯。

傑志與武里南聯友賽，備戰亞冠盃分組賽。（傑志提供）

「藍鳥」今場正選比起上仗僅得兩個變動，分別由亞援守將朴俊炯取代土庫曼翼鋒明加索夫，羅拔圖則頂替中堅杜馬思。傑志在門將保羅上半場連番勇救險球下，全場跟對手踢成0：0。

傑志隊長黃洋賽後形容今仗是場考驗， 但體能、狀態及比賽感覺等均比第一仗好，也感覺團隊合作等有所提升。他強調球隊要加強把握力，製造更多進攻機會。「香港現在只得傑志等幾支球隊可以踢亞洲賽，雖然困難，但很享受今次備戰機會。」

黃洋（左）今場後備入替，自言狀態有所提升。（傑志提供）

主教練朱志光則認為，比賽收到熱身效果，但承認球員仍有犯錯，需要不是提點、溫故知新。「他們始終很久沒比賽、沒受壓，今天由守轉攻尚可，但由攻轉守做得不太好，速度慢了點，訓練時要再修正。」

傑志之後尚有3場友賽，分別於下周三（30日）鬥泰丙北柳，再於4月2及3日，連續出戰泰甲的春武里及曼谷聯。

朱志光稱，因天氣等因素，加上泰國球隊正處於季中階段，較傑志上力，預計球隊友賽仍會處於下風（Underdog），「我們狀態未十足，但能見到是可以進步的」。

傑志2022亞冠盃賽程：

4月16日

傑志 Vs 清萊聯（泰國）

4月19日

神戶勝利船（日本）Vs 傑志

4月22日

上海海港（中國）Vs 傑志

4月25日

傑志 Vs 上海海港（中國）

4月28日

清萊聯（泰國）Vs 傑志

5月1日

傑志 Vs 神戶勝利船（日本）

（全部比賽地點：武里南象牌體育場（Chang Arena））

