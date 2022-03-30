傑志熱身賽輕取泰丙球隊　朱志光「特別安排」為亞冠分組賽練兵

將於4月中出戰亞冠盃分組賽的傑志，周三進行飛抵泰國後第三場熱身賽，迎戰泰丙球隊北柳。



今場賽事分3節各30分鐘，「藍鳥」起用於陳晉一及潘沛軒等踢正選，終憑後備入替的丹恩奴域最後一節交出1入球1助攻，以2：0勝出。

傑志跟泰丙球隊北柳進行熱身賽。（傑志提供）

傑志今場不斷於前場逼搶對手，原來是主教練朱志光的特別安排，「今戰體力付出比過去兩場多，球員做得不太好，但進取主動的踢法，是不錯的練習；縮後其實很易踢，惟難以鍛練他們的心肺功能。」

朱志光又稱，暫時會放開執着細節位，先專注提升球員體能，也順便觀察球員防守態度。「否則到真正比賽（亞冠分組賽）最後階段落後時，球員力不從心，便沒有第二度板斧。」

傑志今仗於前場不斷逼搶。（傑志提供）

比大軍遲出發到泰國的陳晉一，上仗曾後備入替，至今場才在此次旅程首任正選。他承認踢得辛苦，初時不太適應比賽節奏，「今日嘗試了不同踢法，第一個感覺是好攰，上氣不接下氣，但唞順後表現不過不失。始終練習強度再高，也不及真正11對11的比賽。」

陳晉一稱，透過今場友賽慢慢重拾信心，也跟隊友逐步重建默契，「希望盡快追回進度，在亞冠可以幫助到球隊。」