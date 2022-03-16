理文申延期被拒　4.19赴蒙古戰亞協附加賽　陳曉明批AFC處理手法

亞協盃東亞區附加賽，香港代表理文於4月19日鬥蒙古球隊220體育會，惟亞洲足協拒絕理文申請將比賽延期，更將賽事由香港遷至蒙古上演。



港超受疫情影響而腰斬，香港球隊已停操停賽約兩個月，理文早前因此向亞洲足協（AFC）提出，將原定於4月19日在香港舉行的亞協盃東亞區附加賽延期，惟最終不獲批准。

AFC最終更決定，理文屆時要轉到蒙古出戰，即由主場變作客，以爭取晉身今年6月尾在台灣舉行的亞協盃東亞區分組賽。

理文申請今屆亞協盃東亞區附加賽延期被拒。（AFC）

理文主教練陳曉明受訪時明言，對有關決定不太滿意。他透露雙方曾提出一個方案，是讓兩支參賽球隊在6月中到台灣踢附加賽，勝方留在當地踢分組賽，惟建議被台灣拒絕。

「台灣沒義務去處理，我們以為AFC會幫忙，但他們把責任推給球會。我們要聯絡各個地方去配合，實在很難做到，最終也得不到協助。AFC原先有很多時間處理，但很遲才下決定，根本沒有考慮我們的狀態。」

理文主教練陳曉明對亞洲足協決賽感到不滿。（理文提供）

陳曉明指，理文最遲周一會出發到泰國曼谷集訓，除金承龍仍留港外，大部份外援及中場顏樂楓會直接飛到當地歸隊。

「我不擔心如何訓練，因為我們有經驗，只是由於時間緊迫，所有安排都未必最理想，也不利找友賽對手。不過，首要是球隊能離開香港，到當地至少能健身及開會。」

理文去屆亞協盃跨區決賽在落後兩球下未有放棄，一度跟烏茲別克的拿薩夫踢成2：2平手。（AFC）

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他續稱，預計理文在比賽前約一周，會經韓國轉機至蒙古備戰。然而若球隊晉級，比賽後繼續留在外地訓練，抑或返回香港，情況十分尷尬。

「如返香港隔離，等同重新開始。在外地又要考慮各地的逗留限制、 簽證等問題，視乎各地是否適合訓練，能否安排友賽，還要配合香港隊（6月初比賽）賽期，對球員身心、球會財政都是負擔。」