理文申延期被拒　4.19赴蒙古戰亞協附加賽　陳曉明批AFC處理手法

亞協盃東亞區附加賽，香港代表理文於4月19日鬥蒙古球隊220體育會，惟亞洲足協拒絕理文申請將比賽延期，更將賽事由香港遷至蒙古上演。
港超受疫情影響而腰斬，香港球隊已停操停賽約兩個月，理文早前因此向亞洲足協（AFC）提出，將原定於4月19日在香港舉行的亞協盃東亞區附加賽延期，惟最終不獲批准。
AFC最終更決定，理文屆時要轉到蒙古出戰，即由主場變作客，以爭取晉身今年6月尾在台灣舉行的亞協盃東亞區分組賽。
理文主教練陳曉明受訪時明言，對有關決定不太滿意。他透露雙方曾提出一個方案，是讓兩支參賽球隊在6月中到台灣踢附加賽，勝方留在當地踢分組賽，惟建議被台灣拒絕。
「台灣沒義務去處理，我們以為AFC會幫忙，但他們把責任推給球會。我們要聯絡各個地方去配合，實在很難做到，最終也得不到協助。AFC原先有很多時間處理，但很遲才下決定，根本沒有考慮我們的狀態。」
陳曉明指，理文最遲周一會出發到泰國曼谷集訓，除金承龍仍留港外，大部份外援及中場顏樂楓會直接飛到當地歸隊。
「我不擔心如何訓練，因為我們有經驗，只是由於時間緊迫，所有安排都未必最理想，也不利找友賽對手。不過，首要是球隊能離開香港，到當地至少能健身及開會。」
+1
他續稱，預計理文在比賽前約一周，會經韓國轉機至蒙古備戰。然而若球隊晉級，比賽後繼續留在外地訓練，抑或返回香港，情況十分尷尬。
「如返香港隔離，等同重新開始。在外地又要考慮各地的逗留限制、 簽證等問題，視乎各地是否適合訓練，能否安排友賽，還要配合香港隊（6月初比賽）賽期，對球員身心、球會財政都是負擔。」
亞冠盃｜恩尼斯達率神戶勝利船闖分組賽 將與港超傑志正面交鋒亞冠︱傑志啟程泰國集訓 料首兩周成關鍵 丹恩奴域避談再破紀錄傑志與前主帥再度合作 送港腳到西班牙爭外流 球員：難得的體驗亞冠︱傑志羅致土庫曼國腳 朱志光再掌帥印 3.10赴泰國集訓5周亞冠盃︱傑志最快下月初到泰國集訓 會長伍健：冀取佳績振奮球圈亞冠盃改制有利港超球隊排陣 23/24球季起放寬外援限額變「5+1」疫情︱港超累計28人初確橫跨所有球會 足總有員工染疫今關門消毒Omicron︱收緊防疫措施前最後一戰 職業球會教練：望停賽不停操