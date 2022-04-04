鍾培生行天梯與靚景打卡 「終於有人肯同我行赤柱啲樓梯」｜行山
撰文：威廉神
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近日在網上被袁嘉敏炮轟的鍾培生，周日遠離繁囂去赤柱行山，相信行的是衛奕信徑，他透過社交網站分享靚景相，表示感恩一切。有人留言相當抵死，求鍾培生經濟支持，獲得大批網民讚好。
周日天氣清涼乾燥，正是行山的好天氣，不少市民都趁機郊遊，包括名人鍾培生。他昨日在Facebook跟網民分享：「終於有人肯同我行赤柱啲樓梯，感恩一切。」他還上載了一張與風景的合照，他站在山徑的樓級上，背景是從高俯瞰的赤柱半島景色。
從照片的景物所見，相信他行的是衛奕信徑第1段，由赤柱峽道起步登上386米高的孖崗山。這段山徑以石屎樓級為主，很多路段沒有樹蔭，雖然景色開揚，但都有點曬及吃力。上完孖崗山後，可以續走衛徑登紫羅蘭山，如果想輕鬆一點，可以在淺水灣坳轉往大潭水塘方向行。
鍾培生近日成為港人的熱爆話題，因為女星袁嘉敏日前在個人社交網站炮轟鍾培生父子；鍾培生發文回應，承認曾經向袁嘉敏提供經濟支持，但去年中已停止見面，但繼續遭她騷擾。
雖然鍾培生昨日出的是「行山po」，但都有網民留言提起他跟袁嘉敏的爭議事件，有人留言：「我係你嘅粉絲，求經濟支持！」這個留言吸引到超過300個讚好。鍾培生回覆他一句「講呢啲」。
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