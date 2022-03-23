金錢足球︱曼聯連最後堡壘也失去　曼城首稱霸球會收入榜

曼聯即使球場上風光不再，仍具備強大吸金力和財力，每年都在德勤會計師事務所的球會收入榜名列前茅——這個走勢終於也告一段落。
他們在2020/21年度球會收入榜只排第五，是報告推出25年來最低一次，這還不止，登上榜首的，正是曼聯的同市宿敵曼城。
2020/21球季持續受新冠疫情影響，曼城首次成為收入榜冠軍，榮升全球最高收入球會。有阿聯酋王室背景的曼城，在數個與班主相關贊助商支持下，2020/21球季收入達6.449億歐元，一口氣連升6級登頂，冠絕同儕。
這個球會收入排行榜創立25年來，一直由皇馬、巴塞兩支西班牙班霸，以及曼聯輪流稱霸，曼城僅是第四支登上榜首的球會。
曼聯創歷來最低排名
排第二位的是皇家馬德里，銀河艦隊以6.407億歐元，僅次於曼城。第三位的拜仁也落後不遠，收入達6.114億歐元。上季排名第一的巴塞隆拿，跌落第四，是自2013/14球季以來最低排名。
曼聯只得第五，創下球會收入榜推出25年來最低排名；巴黎聖日耳門得第六，利物浦排第七，因班主艾巴莫域治被制裁受累、正待賣盤的車路士，排第八位。上榜頭20位球會之中，11支來自英超，當中狼隊首度上榜，排第17位。
報告指出，「新冠疫情帶來影響嚴重，球迷不能入場下，球會創下報告推出25年來最低比賽日收入。」相反，由於2019/20球季延遲完結，轉播收入創下新紀錄。即使如此，整體而言，球會在疫情下收入大倒退至約5年前水平，流失收入超過20億歐元。
展望未來，報告認為各球會收入在2023年將強勢反彈，甚至達到總額100億歐元的紀錄新高。
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