林柏特上任後8輪英超　愛華頓輸足6場　護級形勢嚴峻

愛華頓周日作客1：2不敵韋斯咸，領隊林柏特創下上任後客場4連敗尷尬紀錄。賽後愛華頓在積分榜續排第17位，僅較降班區多3分，林柏特的執教能力再次遭受質疑。



林柏特自1月接手愛華頓，球隊作客紐卡素、修咸頓、熱刺及韋斯咸均敗陣而回，林柏特因而成為隊史第一位前4場聯賽作客全敗的主帥。

領隊林柏特創下上任後客場4連敗尷尬紀錄。（Getty Images）

事實在林柏特任教後的8輪英超，愛華頓輸足6場， 今季7勝4和17負僅得25分，只領先降班區球隊3分，護級形勢岌岌可危，周中對陣護級對手般尼，愛華頓必須拿下比賽。

面對水深火熱的狀況，林柏特選擇繼續相信：「還剩10場比賽，如果繼續按照今場表現走下去，那我堅信球隊會變好的；我和球員都會竭盡所能，未來10戰大家會知道我們是否在努力，球隊會好起來的。」

愛華頓周日作客1：2不敵韋斯咸，在積分榜續第17位，僅離護級區多3分。（Getty Images）

惟餘下10場賽中，愛華頓的對手包括曼聯、李斯特城、利物浦、車路士及阿仙奴等強隊，球隊護級形勢嚴峻，若然最終迎來歷史上首次從英超降班的結局，深信林柏特的帥位也危在旦夕。