英超︱朗尼談曼聯下任領隊　認為普捷天奴合適但「再無失敗空間」

曼聯一代名將朗尼（Wayne Rooney），暢談關於紅魔鬼的種種，對於下任領隊，他認為普捷天奴會是合適領隊人選，直指曼聯如今「已不能承受再次失敗」。



朗尼希望他朝有日能當上曼聯領隊。（Getty Images）

看守領隊蘭歷克的任務即將完結，阿積士教練坦赫格（Erik ten Hag）早前已到曼聯面試，成為接任熱門人選。與此同時，巴黎聖日耳門主帥普捷天奴仍是另一被考慮熱門。坦赫格與普捷天奴二選一，目前執教英冠球隊打比郡的朗尼的選擇是，「普捷天奴曾在英超有成績，他熟悉這聯賽，如果要我從二人中選擇，我會揀普捷天奴。」

朗尼在天空體育王牌足球節目《Monday Night Football》中稱，自從傳奇領隊費格遜離任後，沒有一個領隊做得長，「蘇斯克查做不到，其他來到的新領隊也做不到。普捷天奴是個頂級領隊，知道如何與頂級球員和年輕球員工作，他們需要將兩者好好融合一起，因為他們已無法承受再次失敗（they can't afford to fail again.）。」

朗尼認為曼聯需要3年時間重建。（Getty Images）

朗尼稱，球會必須給予普捷天奴足夠時間，「如能給他時間，他會做得好好」。曼聯歐聯16強被馬體會踢出局後，今季再次四大皆空，已是連續第5年無獎盃落袋，英超暫時排第七位，落後第四位的熱刺3分，連來季歐聯資格也渺茫，朗尼形容曼聯經歷一個「奇怪的球季」。

坦赫格與普捷天奴二選一，朗尼認為後者更適合曼聯。（Getty Images）

「我已過幾次（奧脫福），曼聯像是一班各自為戰的人（a team of individuals）。他們會希望球季現在完結，忘記要爭歐聯資格，他們下季不會踢到歐聯。」他分析，曼聯需要重建，用3年時間重返爭標行列，並認為紅魔應與今季約滿的中場普巴和昔日好拍檔C朗拿度各行各路，「讓普巴離隊會比較好，他未能發揮自己想要的影響力，跟他在法國國家隊表現截然不同。他在曼聯未達預期表現，陣中亦部分球員需要放走。」

「C朗拿度為球隊射進重要入球，但放眼未來，球會需要年輕、饑渴的球員。」可是對於飽受批評的中堅馬古尼，朗尼卻力撐，「我喜歡哈利，跟很多球員一樣他不在最佳狀態，但他在英格蘭國家隊看來是個頂級中堅。假如重拾信心，他可以是隊中核心成員。」他說曼聯陣中不乏優秀年輕球員，「我認為連格應上陣，他帶來活力和質素。球隊只需給他們信任，讓他們相信便可以了。」