英超︱韋拉領水晶宮挫舊主　阿仙奴痛失左路神將爭前四遇重挫

英超聯賽水晶宮主場3：0大勝阿仙奴，前槍手隊長韋拉領軍重挫舊東家，阿仙奴的第四位被北倫敦死敵熱刺奪去，「廠長」阿迪達直言球隊表現不夠好。

對阿仙奴打擊更大的是，左路神將泰亞尼（Kieran Tierney）在國際賽周後受傷，不止今仗未能上陣，甚至有傳他或已提早收咧。槍手左閘位置板凳薄弱，今仗已見一斑，若消息屬實，將大大影響爭奪前四位置的機會。



阿仙奴作客0：3大敗予水晶宮。（Getty Images）

泰亞尼在國際賽周為蘇格蘭友賽波蘭及奧地利兩仗上陣，均踢足90分鐘，歸隊後卻發現膝部不妥。阿迪達稱，愛將已立即檢查傷勢，不過情況看來「不太理想」。若他需動手術，或錯過今季餘下賽事，對阿仙奴爭奪英超前四一席大受打擊。

泰亞尼在國際賽周為蘇格蘭友賽波蘭及奧地利兩仗上陣，均踢足90分鐘，歸隊後卻發現膝部不妥。（Getty Images）

泰亞尼將因傷缺陣，阿仙奴左路防守再次出現他的名字——紐奴泰華利斯（Nuno Tavares）。這位22歲葡萄牙守將今季已曾多次「出事」，今次也不例外，阿仙奴所失第二球，他責任重大，24分鐘已落後0：2，阿迪達半場已將泰華利斯調走。

泰華利斯（左）再次成為阿仙奴後防炸彈，半場被調走。（Getty Images）

下半場水晶宮由韋費特沙夏74分鐘射入十二碼埋齋，阿仙奴0：3大敗後，阿迪達說，「我要向球迷道歉，現在是時候接受批評，舉高手道歉，因為今仗表現不夠好。」

他認為，「我們由一開始已不在狀態，當你來到這裏，必須全力競爭，必須贏得五五波和控球，踢得主動，我們全部做不到。」

阿仙奴領隊阿迪達賽後向球迷道歉。（Getty Images）

今場是泰華利斯今季英超第15次上陣，並吃下第6場敗仗。阿仙奴暫時9度落敗，這個後防「炸彈」多數均有份參與。泰亞尼是英超最佳左閘之一，攻守皆精，失去他已是重大打擊，偏偏阿仙奴左閘位主力替補人選是泰華利斯，令兵工廠爭奪前四的難度進一步提高。

今輪阿仙奴落敗，讓5：1大勝紐卡素的熱刺以較佳得失球升上第四位。對阿仙奴有利的是，他們仍較熱刺少踢一場，可是左閘問題，或成為他們的致命弱點。

水晶宮領隊韋拉為球隊表現感自豪。（Getty Images）

水晶宮領隊韋拉賽後稱，「我非常自豪，我們防守出色，並把握到入球機會。我們在比賽重要時刻取得入球，今仗需要一場對強隊的表現並且做到了，我們十分高興。」